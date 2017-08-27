“إعصار هارفي” يضرب هيوستون مصحوبا بأمطار غزيرة

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أعلن رئيس بلدية هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية سيلفستر تيرنر أن المدينة قد تعرضت لأمطار غزيرة بسبب العاصفة المصاحبة للإعصار هارفي، وأعلن عن جهود بلدية هيوستون عن إضافة أربعين قارب ليتم انتشال المواطنين من المياه المرتفعة التي ملئت الطرق الرئيسية وجميع أحياء مدينة هيوستون.

عقد رئيس بلدية مدينة هيوستون سيلفستر تيرنر مؤتمر صحفي وأعلن فيه عن وصول إلى أكثر من 2000 اتصال إغاثة من المواطنين يطلبون إنقاذهم من السيارات والمنازل بسبب الأمطار الغزيرة التي صاحبت إعصار هارفي، وكما أضاف أن السلطات المحلية قاربت على إخلاء مجمعين ضخمين سكنيين بشكل كامل.

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وشدد رئيس بلدية هيوستون قائلا: “لا تخرجوا إلى الشوارع بحجة أن العاصفة قد انتهت حيث أن إعصار هارفي مازال قائم”، وأعلن سيلفستر تيرنر عن فتح ملجأين ضخمين منهم مركز المؤتمرات في مدينة هيوستون لاستقبال كافة المواطنين النازحين من منازلهم.

وأوضح سيلفستر تيرنر أن الحافلات العاملة في هيوستون تم تعطيلها بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع الجوية بسبب إعصار هارفي.

والجدير بالذكر أن السلطات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع ثلاث أشخاص بسبب إعصار يجتاح حاليا الساحل الجنوبي لولاية تكساس أمس السبت الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وأكدت السلطات الأمريكية أن إعصار هارفي هو الأقوى على الإطلاق الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر اثنى عشر عام مضت، وأضافت أنه من المتوقع مع استمرار هطول الأمطار بصورة غزيرة أن يكون هناك سيول بصورة كارثية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ في أكثر من خمسين دائرة في ولايات تكساس في استعدادات الطوارئ الحالية بسبب إعصار هارفي، كما تم انتشار ما يقارب من ألفي عسكري ليشاركون في عمليات الإنقاذ والبحث وحالات الاستغاثة.

باحتياج إعصار هارفي لمدينة تكساس وصلت قوته إلى حوالي أربعة درجات مع مصاحبته لرياح شديدة بلغت سرعتها حوالي مائتين وخمسة عشر كلم/ ساعة، إلا أن سرعته ما لبثت أن تراجعت.

وأدى إعصار هارفي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاثمائة وخمسين ألف شخص، وأجبر العديد من المواطنين على مغادرة منازلهم.