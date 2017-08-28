إعصار “هارفي” الأمريكي يتسبب في موت ثلاثة أفراد وإجلاء الالاف من الأسر.

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حدث ضغط كبير جدا على وكالات الإغاثة في هيوستن خلال اليوم الاثنين، وذلك لأنه كان مطلوب من وكالات الإغاثة في مدينة هيوستن الأمريكية أن توفر أسرَّة لعشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في ولاية تكساس الأمريكية، وجاءت ذلك الأزمة بسبب مغادرة الأهالي لمساكنهم بسبب العواصف الغير مسبوقة على المدينة الأمريكية، حيت تعد هيوستن رابع أكبر مدينة أمريكية وقد أغرقتها المياه بسبب الكوارث الجوية التي وجهتها المدينة.

ومن جهة أخرى قاموا الخبراء المتخصصين في الأرصاد الجوية بالتحذير من إمكانية أن يستعيد إعصار هارفي قوته، وفي ذلك الحين سيكون الإعصار سبب غرق المناطق الساحلية المطلة على خليج المكسيك والتي تم دمارها بالفعل ، ومن المتوقع أن يضرب إعصار هارفي مجددا خلال يوم الأربعاء القادم، ومن جانبها استعدت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية وأيضا استعد الأهالي في الولاية لاحتمالية أن يتم ضرب الولاية من الأعاصير والفيضانات خلال فترة قصيرة جدا.

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والجدير بالذكر أنه عندما تم غمر الشوارع في مدينة هيوستن الأمريكية بالمياه، قام المسؤولين في المطار الموجود في هيوستن بتعليق كل الرحلات التجارية، وتم إجلاء المرضى من المستشفيات بطريقة ضرورية لأجل استقبال الحالات الخطرة، وفي نفس الوقت حاول المتطوعون في المدينة ومعهم وكالات الإغاثة الأمريكية وأيضا الحرس الوطني بنقل العائلات المحاصرة بسبب الفيضان ومحاولة نقلها باستخدام القوارب والسفن والمروحيات.

ويذكر أنه حتى الآن تم التأكد من موت حوالي ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما تفيد عدة تقارير لوكالات الإغاثة وتقارير المسؤولين في المدينة عن احتمالية عدد اكبر من الوفيات ولكن لم يتم التأكد بعد من الرقم الصحيح للموتى، وقد قام مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بوصف الإعصار الذي ضرب مدينة هيوستن الأمريكية الموجودة في ولاية تكساس بأنه أكبر إعصار قد ضرب الشواطئ الأمريكية، والجدير بالذكر أن الإعصار قد ضرب الشواطئ التي تطل عليها المدينة خلال مساء يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع وفقا لبعض خبراء الأرصاد أن يحدث تراجعه في العاصفة حيث يعود إعصار هارفي إلى مياه المكسيك الدافئة لكي يقوم بتحميل حمولة من مياه الأمطار الدافئة ويتوقع أنه بعد الحمولة سيقوم بضرب السواحل الأمريكية في لويزيانا وتكساس وبعض المناطق الداخلية الأخرى.