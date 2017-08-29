وزارة الدفاع الإسرائيلية تحصل على 17 مقاتلة أمريكية من طراز “إف 35” وتعزز من قدرتها جوياً

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قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية انتهت من إتمام صفقة شراء 17 مقاتلة أمريكية من نوع “إف 35″، من إجمالي 50 مقاتلة للعمل على تشكيل سربين فاعلين في سلاح الجو الإسرائيلية .

وحتى الوقت الحالى حصل سلاح الجو الأسرائيلية على خمس مقاتلات من هذا النوع، وسيتم تقليل السعر إلى أقل من 100 مليون دولار للمقاتلة الواحدة.

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ونشرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن وفد المشتريات الإسرائيلي وقع الصفقة في الولايات المتحدة مع إدارة برنامج”JSF” التابعة للحكومة الأمريكية.

وتمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر “الكابينت” على شراء المقاتلات الـ 17 و أن يتم الانتهاء من عقد توريد بقية المقاتلات الـ 50 في موعد أقصاه ديسمبر 2024.

ولم يكن التوقيع على هذا الاتفاق إلا إجراء رسمي بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية شراء 50 طائرة “إف 35″، أو سيكون على “الكابينت” أن يوافق في الأعوام القادمة على عمليات شراء سربين .

فمنذ 10 شهور تجرى عملية دمجها داخل الجيش ويشار إلى أن الطائرات الأولى التي استقبلتها إسرائيل بشكل سريع في سلاح الجو من خلال تنفيذ عشرات الطلعات والاختبارات، ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل دخولها حيز العمليات العام القادم .

وتعتبر الصعوبة الرئيسية التي تقف أمام أعضاء “الكابينت” الإسرائيلي هى ما إذا كان يجب الاستمرار في شراء الـ “إف 35″، التي قيل إنها ستعتبر تقدماً كبيراً لسلاح الجو الإسرائيلي وتمنحه تفوقا كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، أم سيستمر فى شراء مقاتلات “إف 15” باهظة الثمن، والتى تستطيع حمل كميات أكبر من الذخيرة.

وقال الفريق الأمريكي “مات وينتر” رئيس إدارة ” JSF” المسئولة عن البرنامج بأكمله إن الـ “إف 35” هو المشروع الأقوى الذي يعكس منظومة العلاقات والشراكة بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، وبشكل أشمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل .

وأضاف في تصريحات نقلتها الصحيفة :لدينا برنامج علاقات قوية للغاية، هذا الأسبوع رأينا قدرة سلاح الجو الأسرائيلى في كل أنحاء إسرائيل، أتيحت لي شخصيا فرصة التحليق بمقاتلة “إف 16″ الأمر الذي كان مثيرا.

وأردف :”تواصل الـ “إف 35″ في الحصول على قدرات جديدة لأسرائيل، ونحن مستمرون في الاتيان بمقاتلات حربية وتكنولوجيات لمساعدة سلاح الجو الأمريكي وأصدقائنا في سلاح الجو الإسرائيلي، والعمل والتعاون معا”.

وصرح “دوبي لافي” رئيس وفد وزارة الدفاع الإسرائيلية بالولايات المتحدة :”هذه ثالث صفقة عملاقة توقعها وزارة الدفاع في العقد الأخير لشراء المقاتلة “أدير”، وتعهدت الشركة الأمريكية المصنعة مع كل سلسلة مقاتلات تخرج من خط الإنتاج بتخفيض سعر الطائرة”.