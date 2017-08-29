كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي جديد لاختبَاره باتجاه اليابان

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قامت كوريا الشمالية باختبار صاروخ باليستيَا جديد سقط في البحر بعد مروره على اليابان، هذا وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية خلال التصريحات التي قامت بها، كما أضافت أنه لم يحدث أي تدخل من قبل الجيش لإسقاط هذا الصاروخ والذي مر في تمام الساعة 2106 بتوقيت غرينتش.

كما أضافت وسائل الإعلام خبر تحطم الصاروخ والذي قد سقط لأول مرة منذ 8 أعوام، حيث يسقط أي صاروخ تطلقه بيونغ يانغ منذ تلك الفترة.

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بينما قامت اليابان بالمطالبة بعقد اجتماع طارئ من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن وذلك لبحث التطورات التي تتعلق بهذا الموقف، وخلال التصريحات التي قام بها الرئيس الياباني بعد هذا الموقف، فقد أعلن قيامه ببذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة لحماية المواطنين اليابانيين.

وخلال التصريحات التي قام بها قبل دخوله الاجتماع الطارئ في مكتبة طوكيو، أن الحكومة اليابانية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الحماية والأمان للمواطنين، وقام نظام “جاي ألرت” الذي تم تصميمه بهدف إصدار التحذيرات عند وقوع أي حادث طارئ، بتحذير المواطنين ودعوتهم إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل التأكد من عدم وقوع أي من الخسائر المحتملة.

وجاءت التصريحات التي قام بها “يوشِيهيد” وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن ما حدث يعد تَهديد غير مسبوق لليابان وأن اليابان ستقوم خلال الفترة القادمة بالرد على هذا التهديد بطريقة مناسبة.

كما ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذا الموقف بناء على كونه سبيل لرفع حالة التوتر التي تشهدها البلاد، ويرجع هذا إلى المسار الذي تم اختياره للصاروخ، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خلال التصريحات أن هذا الاختبار لا يمثل أي تهديد على الولايات، إلا أن الجيش يقوم خلال الفترة الحالية بجمع المعلومات الكافية عنه.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية قد شهدت تهديدا من قبل كوريا الشمالية بقيَامها بإطلاق صواريخ باتجاه منطقة غوام الأمريكية والتي تقع في المحيط الهادي، في حين أن رد دونالد ترامب كان بالتحذير للرئيس الكوري من عواقب ما ينوي القيام به وكذلك التهديدات التي يستمر في توجيهها للولايات المتحدة.

وقد جاءت عملية إطلاق الصاروخ عقب الإعلان الذي قام به “بيُونغيانغ” والذي أعلن خلاله أن هذا النوع قادر على حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير وهو ما يميز النوع الجديد من الصواريخ الباليستية.