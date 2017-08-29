فيلم وثائقى جديد يكشف اسرار جديدة فى الذكرى العشرين لوفاة الاميرة ديانا

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بعد مرور عشرون عاماً مازال الغموض يحيط بمقتل الأميرة ديانا وهو ما أثاره أحد الأفلام الوثائقية الجديدة بعد كشفه أسرار جديدة .

فبعد عشرين عاما وعلي وبالتحديد في الثلاثون من شهر أغسطس عام 1997 وقع حادث وفاة الأميرة “ديانا” و”عماد” أو “دودي الفايد” كما كان يطلق عليه آنذاك ابن رجل الأعمال المشهور “محمد الفايد” وهي الحادثة المعروفة باسم حادثة نفق جسر ألما والتي وقعت في باريس.

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وكان “دودي” قد خطط للهروب من تطفل المصورين والصحفيين وخرج وبصحبته ديانا من الباب الخلفي للفندق و استقلا سيارة وانطلقا، إلا أن المصورين ظلوا يلاحقون السيارة بأعداد كبيرة ما اضطر السائق إلي القيادة بسرعة كبيرة ، وبعد قليل فقد سيطرته علي القيادة وترنحت منه السيارة ما أدي إلي وقوع الحادث وأودي بحياة كل من السائق ودودي علي الفور.

وظل الحارس الشخصي في حالة حرجة وديانا في حالة خطيرة، وعلى الفور تم نقل المصابين بعد ذلك إلي المستشفى لتتوفي ديانا أثناء محاولة إسعافها ووصلت جثتها بعد أيام إلي إنجلترا لتشيع جنازتها في السادس من سبتمبر 1997.

وأعلن خبر وفاتها الذي كان بمثابة صدمة للملايين حول العالم خاصة الذين تابعوا مراسم تشييع جنازتها عبر شاشات التلفاز .

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الملياردير “محمد الفايد” والد “عماد”، كان قد تقدم محاميه بطلب لفتح التحقيق من جديد في الواقعة في العاصمة الفرنسية باريس .

وكان رجل الأعمال الشهير قد صرح للإعلام أنه علي اقتناع بأن ابنه قد تم التدبير لقتله مع الأميرة ديانا من قبل أجهزة الأمن بأوامر صادرة من الأمير فيليب، وذلك لمنع الأميرة من الزواج من رجل مسلم عربى وفقاً لتصريحاته.

وبالرغم من كون الملياردير الشهير لا يمتلك أي دليل إلا أن ديلي ميل قد ذكرت أنه قال أن الأميرة ديانا كانت قد تلقت العديد من التهديدات لمنع هذه العلاقة والوقوف أمام الزواج ، وأنه قد تم تهديديها بمعرفة القصر الملكي ومن قبل العائلة المالكة .

ونشرت الصحيفة البريطانية ما يفيد وجود فيلم وثائقي يتحدث عن أسرار دقيقة في حياة أميرة القلوب كانت قد سجلته عام 1993.

وكانت هذه التسجيلات قد تسببت فى إثارة جدل كبير جدا حيث ذكرت الأميرة أسرار شخصية كان من بينها حزنها الشديد بعد زواجها من الأمير تشارلز عام 1981.

وأوضحت ديانا من خلال الفيلم أنها كانت تشكو إلي الملكة إليزابيث من ان زواجها بدون حب ولكن الملكة لم تقد لها يد المساعدة

وعرف أن الأميرة الراحلة حبها للأعمال الخيرية وكانت قد شاركت في الكثير من هذه الأعمال وكانت محط أنظار كل وسائل الإعلام العالمية نظراً لجمالها الشديد وجاذبيتها وحبها للأعمال التطوعية مما كان سببا فى حصولها على لقب “أميرة القلوب”.