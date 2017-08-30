إعصار “هارفي” الأمريكي يهدد الصناعات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية

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تم ضرب أبرز منطقة تقوم بإنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إعصار هارفي، الذي دمر سواحل خليج المكسيك في ولاية تكساس ولويزيانا، مما أحدث اضطراب غير مسبوق في قطاع الصناعات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يرى بعض الخبراء الأمريكيين أن المخزون النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي مرتفع بطريقة كافية من أجل أن يحد من هذه الأزمة.

والجدير بالذكر أن سواحل ولاية تكساس الأمريكية والتي تحتوي على ما يقرب من ثلثي قدرات تكرير النفط في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قد شهدت منذ يوم الجمعة الماضي ما يعد أقوى إعصار قد قام بضرب هذه الولاية منذ حوالي ما يقرب من 60 عام حيث أن أخر إعصار قد ضرب هذه الولاية كان خلال عام 1961.

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وقد قامت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية بإخلاء حوالي 98 منصة نفطية من أصل 737 منصة نفطية موجودة في منطقة خليج المكسيك، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان في وقت مسبق عن إخلاء حوالي 105 منصة نفطية وقد جاءت هذه التقارير من مكتب السلامة انقاد القوانين البيئية الأمريكي خلال يوم الاثنين الماضي.

ويذكر أن إعصار هارفي قد قام بضرب سواحل خليج المكسيك التي تؤمن واحدها حوالي 20 من إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قامت الأرصاد الجوية الأمريكية بالتصريح خلال يوم السبت الماضي بأن إعصار هارفي قد انخفض وأصبح مجرد عاصفة استوائية ، لكن الجدير بالذكر أن الأمطار مازالت تنهمر بشدة في هذه المناطق، وتم التصريح أيضا من قبل الأرصاد الجوية أن الفيضانات لن تبلغ ذروتها في المنطقة قبل يوم الأربعاء أو الخمس القادم، ومن المتوقع أن تحدث تأخيرات في إعادة فتح المنصات النفيضة التي تم إغلاقها من أجل سلامة البيئة في المحافظة.

ومن جهة أخرى لم تستطع شركة “اكسون موبيل” الأمريكية التي تعد احدى اكبر شركات النفط على مستوى العالم أن تقوم بتقدير التأثير المالي و الخسائر الممكنة للتجميد الذي يحدث في الصناعة النفطية في المنطقة، حيث اضطرت الشركة العالمية العملاقة للنفط إلى توقيف إنتاجها النفطي، في مجمع بايتون، الذي يعد أكبر مجمع نفطي في العالم.