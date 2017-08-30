حرب كلامية جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب إطلاق صاروخ فوق اليابان

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قام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتحذير كوريا الشمالية خلال خطاب له قائلا إن كل الاختيارات متاحة مطروحة أمام الإدارة الأمريكية وذلك من أجل الرد على كوريا الشمالية، وجاء هذا الرد بمثابة تحذير من ترامب لكوريا الشمالية حيث قامت السلطات في كوريا الشمالية باطلاق صاروخ بالستي قد استطاع أن يحلق فوق اليابان وذلك قبل أن يتم سقوطه في مياه المحيط الهادئ، ويعد هذا الأمر الذي قامت بيه بيونغ يانغ تصعيد خطير أثار القلق في المجتمع الدولي بعد أن حدثت حالة هدوء نسبية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب اللفظية التي جرت بينهم خلال أوائل الشهر الحالي.

ومن جهة أخرى صرحت كوريا الشمالية قائلا أنها من حقها أن تدافع عن نفسها وتقوم بتطوير جميع أسلحتها الدفاعية دون أي تدخل من المجتمع الدولي، حيث صرحت السلطات في بيونغ يانغ أن كل إجراءات كوريا المضادة ليست الا دفاع عن النفس في مواجهة النوايا الأمريكية التي قامت كوريا الشمالية بوصفها أكثر من مرة أنها نوايا عدائية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقف عدواني من كوريا الشمالية.

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والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الدولية قد قام بعقد اجتماعا طارئا خلال ظهر اليوم الثلاثاء وفقا لطلب تم تقديمه من كلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حيث قام رئيس حكومة شينزو آبي بإدانة كوريا بسبب إطلاقها الصاروخ البالستي، وقد صرح قائلا أن الدفاع الكوري الشمالي يعتبر تهديد خطير جدا وغير مسبوق ويجب ردعه والرد عليه.

ومن جانبه أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن ما قامت به كوريا الشمالية حيث أطلقت صاروخ بالستي فوق اليابان يعد رسالة شديدة الوضوح قامت بإرسالها للعالم كله أثبت من خلالها كوريا الشمالية ازدرائها بجميع الدول المحيطة بها وأيضا بجميع أعضاء الأمم المتحدة، ومن خلال هذا الأمر قامت بيونغ يانغ بانتهاك أبسط معايير السلوك الدولي المقبول لدى دول العالم، وقد أضاف قائلا أن الأفعال التي تقوم بها كوريا الآن من تهديد وزعزعة للاستقرار من شأنها جعل النظام في بيونغ يانغ أكثر عزلة على مستوى العالم.