ماكرون يحدد سياسات فرنسا الخارجية في اجتماع مع السفراء الفرنسيين

Advertisements

قام إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الحالي بالإعلان خلال اليوم الثلاثاء أن مكافحة فرنسا وأوروبا “الإرهاب الإسلامي” ستكون إحدى أهم الأمور المطروحة في صلب الدبلوماسية في باريس، وقد أكد مصرحا خلال نفس الخطاب بأنه سوف بعيد لفرنسا “المستقلة” مكانتها التي تستحقها وسط دول العالم، وقد قال إيمانويل ماكرون هذه التصريحات خلال أو خطاب له يتم تخصيصه من أجل السياسة الفرنسية في الخارج.

وقد قام إيمانويل ماكرون بإلقاء خطابه حول السياسة الخارجية لفرنسا أمام أكثر من 150 سفيرا فرنسيا كانوا مجتمعين في اجتماع تقليدي سنوي للسفراء الفرنسيين مع الرئيس الفرنسي يتم عقده سنويا في نفس هذا الوقت وقد صرح خلال الاجتماع أن أمن الشعب الفرنسي هو أهم ضرورة جوهرية أمام النظام في فرنسا ويجب الاستجابة لها دون أي تهاون.

Advertisements

والجدير بالذكر أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قد قام بتحديد 3 محاور أساسية تسند لها السياسة الفرنسية الخارجية في عهده ويري ماكرون أنها أهم ثلاثة محاور يجب التصدي لها من الإدارة الفرنسية في الخارج وفي الداخل، وأول هذه المحاور هو الأمن الفرنسي وأمن الفرنسيين وثاني محور ركز عليه ماكرون هو استقلال المواقف السياسة الفرنسية عن أي دولة أخرى حيث يهتم ماكرون بجعل السياسة الخارجية الفرنسية مستقلة.

وثالث محور مرتبط إلى حد كبير جدا بالمحور الثاني حيث يهتم ماكرون بالتأثير الفرنسي وتأثير السياسة الفرنسية على كل دول العالم، حتى تعود مكانة فرنسا إلى سابق عهدها بين الشعوب، وقد قام ماكرون خلال الاجتماع باستعراض كل المشاكل السياسية واهم الأزمات الدبلوماسية في العالم موضحا الموقف الفرنسي منها، وقد قام بتأكيد سعيه في جعل الصوت الفرنسي مسموع في كل هذه الأزمات.

ويذكر أنه منذ وصول الرئيس الفرنسي الشاب الذي يبلغ من العمر حوال 39 عاما إلى الحكم في فرنسا في شهر مايو السابق، قد قام بلفت الأنظار له في جميع المقابلات الدولية حيث استطاع أن يتحدى ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأن يواجه فلاديمير بوتين رئيس روسيا بشأن حقوق الإنسان، وقد أثار الإعجاب في بعض الأحيان ولاقى انتقادات في أحيان أخرى، لكن خلال هذا الاجتماع كانت المرة الأولى له في تحديد إطار السياسات الخارجية الفرنسية.