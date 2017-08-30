إسرائيل تتراجع عن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في القدس

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أعلنت صحيفة هَارتس الإسرائيلية خلال البيان الذي أصدرته عن قيام مكتب منح التراخيص الصحفية والذي ينتمي إلى وزارة الاتصالات الإسرائيلية بالتراجع بشكل مفاجئ عن تلك التراخيص التي منحها لمكتب قناة الجزيرة القطرية الكامنة في القدس والتي قرر سحبها.

حيث أصدر المكتب منذ نحو أسبوعين قرار بسحب التراخيص التي قد منحها فيما سبق ل إلياس كرام وهو مراسل الجزيرة بالقدس، والذي قد تم اتهامه خلال الفترة الأخيرة بالإساءة والتحريض ضد دولة القدس.

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الجدير بالذكر أن هذا التراجع الذي قام به المكتب لا يتماشى مع موقف نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا حتى “أيوب قرا” وزير الاتصالات، واللذان قد أعلنا خلال الفترة الأخيرة تصميمَهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المكتب في القدس بسبب التحريض الذي تقوم به القناة ضد إسرائيل.

الجدير بالذكر أن قناة الجزيرة قد قامت خلال الفترة الماضية بنشر تعهد بعدم قيامها بالتركيز خلال تقاريرها على الاقتحامات والإنتهاكات اليومية التي تقوم بممارستها إسرائيل، هذا في مقابل التراجع عن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وقد قام مدير مكتب الجزيرة “وليد العمري” بالتواصل مع المسؤولين عقب قيام وزير الاتصالات بالتواصل مع وزير الأمن فيما يتعلق بقرار سحب التراخيص من مكتب الجزيرة وإغلاقه، حيث تم التواصل بشكل خاص مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقدم إليه تعهد بعدم التركيز على مجموعة من القضايا التي تقوم بها إسرائيل والتي تتسبب في إغضاب الحكومة ومنها القضايا التي تتعلق باقتحام المسجد الأقصى.

هذا بجانب القضايا التي تتعلق بالانتهاكات والتعديات التي يقوم بها الجنود الاسرائيلين ضد المواطنين الفلسطينيين، هذا بجانب عدم القيام ببث أي من البرامج التي يستضيف فيها مواطنين فلسطينيين.

كما أضاف العمري خلال الرسالة التي وجهها إلى المسؤولين الإسرائيليين عدم قيام القناة بالتحريض بأي شكل من الأشكال ضد إسرائيل، و قدم قيام القناة باستضافة كُلا من المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي وكذلك المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية كضيوف خلال البرامج التي تقدمها القناة، هذا من بين التصريحات التي تم نشرها اليوم والتي تؤكد تراجع مكتب التراخيص عن قرار سحب تَراخيص القناة والسبب في ذلك.