مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية بعد صاروخ اليابان

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قام كيم جونغ أون زعيم كوريا بالتوعد خلال أحد تصريحاته بأنه كوريا الشمالية ستعمل على إطلاق المزيد من الصاروخ البالستية ، وقد أكمل مؤكدا أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي وحلق فوق سماء اليابان لم يكن سوى البداية، والجدير بالذكر أنه خلال يوم الثلاثاء قامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ بالستي حلق فوق سماء اليابان ثم بعد ذلك سقط في مياه المحيط الهادئ، وقد حدث بعدها اجتماعا في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، وتم إدانته بإجماع جميع الأعضاء، وقد لقت كوريا الشمالية استهجان المجتمع الدولي بأكمله بسبب هذا الصاروخ، وتم النظر إلى هذا العمل الكوري الشمالي على انه إرهاب.

ويذكر أن الصاروخ الذي تم إطلاقه فوق اليابان من قبل كوريا الشمالية يعد تصعيد كبير للأزمة الكورية الشمالية مع الولايات المتحدة واليابان، حيث أن الأزمة بدا السيطرة عليها بعد تهديدات كوريا الشمالية بضرب جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على ذلك حدثت حرب كلامية بين بيونغ يانغ و دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تخوف العالم من أن تتحول هذه الحرب إلى حرب فعلية بين البلدين، لكن م تهدئة الأمور بعد تدخل بعد الدول في حل الأزمة منهم الصين اقوى حليف لكوريا الشمالية.

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والجدير بالذكر أن الأساس في الأزمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية هو إطلاق كوريا الشمالية لأكثر من صاروخ بالستي عابر للقارات ، في اتجاه الأراضي الأمريكية وقد تم إسقاط الصواريخ في المياه، لكن الولايات المتحدة رفضت السكوت عن هذا الاعتداء وابتدأ فتيل الحرب الكلامية بين الدولتين، وقد قام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تهديد كوريا الشمالية وتوعدهم بالنار والغضب، وقام كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بالرد مهددا انه سوف يقوم بإلقاء صاروخ على جزيرة غوام التي تقع في المحيط الهادئ والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على انتهاك كوريا الشمالية قام مجلس الأمن الدولي بفرض مجموعة سابعة من العقوبات وتم تأييد تشديد العقوبات على بيونغ يانغ من قبل بكين وموسكو الحلفاء الرأسيان والاهم لبيونغ يانغ داخل المجلس.