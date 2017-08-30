زعيم كوريا الشمالية يتعهد بإطلاق المزيد من الصواريخ البالستية في سماء اليابان

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قامت الصحيفة الكورية الشمالية “رودونغ سينمون” وتعد الجريدة الناطقة باسم الحزب الوحيد الحاكم الموجود في كوريا الشمالية بنشر حوالي عشرين صورة خلال اليوم الأربعاء، وقد احتوت هذه الصور على لقطات لعملية إطلاق الصاروخ التي قامت بيونغ يانغ بإلقائه فوق سماء اليابان ثم سقط في مياه المحيط الهادئ، وفي بعض الصور الأخرى يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يضحك محاط ببعض مستشاريه، ويوجد أمامه خريطة لمنطقة شمال غرب المحيط الهادي، وقد ظهر كيم جونغ أون في صورة أخرى يقوم بمراقبة الصاروخ الذي تم إطلاقه من سونار بالقرب من بيونغ يانغ، وقد قام هذا الصاروخ اجتياز 2700 كلم وارتفع إلى ارتفاع أقصاه يقدر بحوالي 550 كلم قبل أن يتم سقوطه في مياه المحيط الهادئ.

والجدير بالذكر أن بيونغ يانغ قامت بإطلاق صاروخ بالستي كان قد حلق حلق فوق سماء اليابان ثم سقط في مياه المحيط الهادي، مما أثار غضب اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من الدولتين وتم تشديد مجموعة سابعة من العقوبات على بيونغ يانغ وتم تأييدها من الصين وروسيا الحليفان الرأسيان لكوريا الشمالية.

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ويذكر أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية قد قامت بنقل تصريحات عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه يوعد بأن هذا الصاروخ هو البداية وان كوريا الشمالية سوف تقوم بإطلاق الكثير من الصواريخ البالستية في المستقبل وأن المحيط الهادئ سيكون هو هدف هذه الصواريخ.

ومن ناحية أخرى قد صرحت السلطات في كوريا الشمالية بأن هذه الصواريخ تعد تدريب سنوي لها من أجل الاستعداد لعملية اجتياح سوف تضرب من خلالها كوريا الشمالية جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أكثر ما أثار الجدل هو أن هذا الصاروخ يعد الصاروخ الأول التي تقوم كوريا الشمالية بإطلاقه فوق الأراضي اليابانية، التي ترفض سياستها الخارجية مثل هذه المنازعات بالقرب منها.

وقد سبق لبيونغ يانغ بإلقاء صواريخ فوق سماء اليابان في عامي 1998 و 2009 لكنها لم تعترف حينها أنها تجارب عسكرية، بل تم التصريح بأنها صواريخ مدنية هدفها إطلاق قمر صناعي لكوريا الشمالية، لكن شكك في هذه المعلومة كلا من سيول وواشنطن وطوكيو.