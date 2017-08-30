تريزا ماي تزور اليابان من أجل توضيح المصالح الاقتصادية بين طوكيو ولندن

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قامت تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة البريطانية بالوصول إلى اليابان في زيارة رسمية ها خلال اليوم الأربعاء، وقد جاءت هذه الزيارة من أجل أن يتم تهدئة المخاوف التي يشعر بها الاقتصاديون وكبار المستثمرين في طوكيو بسبب مفاوضات بريكست التي تجري الأن بين المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى تسوية منصفة حتى يستقل بريطانيا عن الاتحاد، لذا قامت تريزا ماي بإجراء محادثات تجارية مع اليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكي والصين، وحيث أن إنجلترا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم فمن شأن أي توتر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين أن يثير مخاوف الاقتصاديين في لندن وطوكيو.

والجدير الذكر أن من المقرر خلال زيارة تيريزا ماي لليابان التي سوف يستغرق حوالي 3 أيام ، سوف تجتمع مع مجلس إدارة شركة تويوتا للسيارات اليابانية، والجدير بالذكر أن الزيارة سوف تبدأ في مدينة اوكاسا ثم تذهب إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك من أجل مقابلة الإمبراطور الياباني أكيهيتو ثم بعدها سوف تقابل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني قد قام بزيارة لندن خلال هذا العام.

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ومن جهة أخرى قامت المملكة البريطانية بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي عن أنها سوف تنسحب من الاتحاد الذي يضم 28 دولة أوربية، وبعدها بدأت مفاوضات بريكست في شهر مارس من عام 2017، مما أثار خوف بعض الاقتصاديات العالمية بسبب الامتيازات التجارية التي من الممكن ان تفقدها لندن في مفاوضات بريكست.

ويذكر أن المسؤول في وزارة الخارجية اليابانية عن الشؤون الأوروبية قد صرح قبل أن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية بالزيارة إلى اليابان، بأن طوكيو سوف تتطلب الشفافية والصراحة من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لمعرفة تأثير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الكيانات الاقتصادية والتجارية اليابانية الموجودة في لندن، حيث أن هناك ما يزيد عن ألف شركة يابانية موجودة في إنجلترا، وتقوم هذه الشركات بتوظيف ما يزيد عن 140 ألف شخص في بريطانيا، وما يخيف اليابانيين أن هذه الشركات تستخدم إنجلترا كنقطة انطلاق لها داخل أوروبا، وبعد انسحاب بريطانيا ستكون لندن نقطة انطلاق خاطئة لهذه الشركات.