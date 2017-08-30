خفر السواحل في ليبيا ينقذ أكثر من 500 مهاجر غير شرعي متجهين إلى أوروبا

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جاءت تصريحات العميد “أيوب قاسم” المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية بالإعلان عن قيام البحرية الليبية بإنقاذ عدد 542 مهاجر من الغرق، وأضاف أن اعداد المهاجرين كانت تحتوى من بينها على نساء وأطفال كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من خلال البحر، وقد تمت عملية الإنقاذ على أربعة مرات قام بها خفر السواحل على مدار يومي الإثنين والثلاثاء على سواحل ليبيا الغربية.

وأكمل المتحدث الرسمي خلال التصريحات التي قام بها، أن عملية الإنقاذ الأولى التي قام بها خفر السواحل قد شملت إنقاذ 88 مهاجر، كان من بينهم عدد من النساء حوالي 7 و أيضا أطفال تصل أعدادهم إلى 6 أطفال، وتم إنقاذهم من خلال السواحل التي تقع قبالة مدينة صبراتة.

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في حين أن الخَفر قد نجحوا خلال عملية الإنقاذ الثانية في نجدة نحو 164 مهاجر من البلدان الإفريقية والعربية، وقد شملت تلك العملية إنقاذ عدد من المصريين يصل إلى 19 مصري، بالإضافة إلى مواطنين مغربيين يصل عددهم إلى 6 بالإضافة إلى مواطنين تُونسيان، وتم إنقاذهم خلال سواحل شمال صبراتة تحديدا 70 كم غرب طرابلس.

كما جاءت عملية الإنقاذ الثالثة لعدد من المهاجرين يصل إلى 290 مهاجر تابعين لعدد من البلدان الإفريقية، وتم هذا من خلال عمَليتان تمت كل واحدة على حدة، وتم إنقاذ المهاجرين فيها من خلال منطقتي شمال سيدي بلال و منطقة غرب العاصمة طرابلس.

يتجه العديد من المواطنين العرب والأفارقة إلى طرق السفر غير المشروعة، وقد زاد الأمر خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل المشكلات الكثيرة التي تواجهها الشعوب العربية، والتي دفعتهم إلى الاتجاه إلى مثل تلك الطرق الخطرة التي تؤدي بحياة الكثير من المهاجرين، إلا أن موت الكثير من قبل لم يكن سبب كافي لمنع هؤلاء من تكرار المحاولة من جديد.

هذا ويذكر أن الكثير من هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين دائما ما يَلجئون إلى ليبيا باعتبارها نقطة بداية للانطلاق في هذا الطريق، والذين يقومون من خلالها بعبور البحر المتوسط متجهين شمالا ناحية الدول الأوروبية والتي يقصدون بداخلها حياة أفضل من التي يَعيشوها، ويدفعهم لذلك الفقر والمشكلات التي تواجههم في الموطن بجانب صعوبة استخدام الطرق الشرعية للسفر.