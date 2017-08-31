استعراض عسكري للولايات المتحدة الأمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية

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قامت الولايات المتحدة باستعراض قوتها العسكرية، وأسلحتهم المتطورة، وجاء ذلك خلال مشاركتها قاذفات ثقيلة وأنواع من مطاردات شبح تابع لسلاح الجو الأميركي وكان ذلك أثناء اليوم الخميس فوق الأراضي الكورية الجنوبية، وفق تدريب بالذخيرة الحية، والجدير بالذكر أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية يعد استعراض للأسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية، وقد جاء هذا الاستعراض بعد الصاروخ البالستي التي قامت كوريا الشمالية بضربة وتم توجيه فوق الأراضي اليابانية لينتهي به الأمر في مياه المحيط الهادئ.

والجدير بالذكر أن تحليق الصاروخ التابع لكوريا الشمالية فوق الأراضي اليابانية كان قد تسبب تصعيدا كبير في الأزمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه بعد أن قامت بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين بالستيين مما جعل جزء كبير من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في مدار الأسلحة الكورية، ورد ترامب على هذا الفعل بالتوعد بالغضب والنار، ثم هددت كوريا الشمالية بضرب جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن حدثت تهدئة في الأمور بعد ذلك بسبب تدخل المجتمع الدولي، لكن الأزمة تصاعدت مرة أخرى بسبب الصاروخ الكوري الذي تم إطلاقه فوق الأراضي اليابانية.

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ويذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد اتفق بإجماع الآراء على خطأ كوريا الشمالية بسبب إطلاقها هذا الصاروخ، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على الطريقة التي يجب اتباعها من أجل العقوبات التي يجب أن يتم تقريرها على كوريا الشمالية، حيث ان روسيا والصين يعدون حلفاء أقوياء لكوريا الشمالية، وكلا منهم عضو دائم في مجلس الأمن.

ومن جهة أخرى تمت المشاركة في منطقة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي قاذفتين من نوع بي 1 بي ومطاردين من نوع شبح اف 30 بي ، وهذه الأسلحة تابعة للبحرية الأمريكية الموجودة في قاعدة ايوا كوني، وأيضا تمت المشاركة بحوالي أربع طائرات مقاتلة من جانب كورية الجنوبية ، وجاء ذلك خلال تدريب وقع على الأراضي الكورية الجنوبية.

وقد تم التصريح بطريقة رسمية من قبل السلاح الكوري الجنوبي، أن سلاح الجو التابع لكوريا الجنوبية و التابع للولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بإجراء تمرين لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل كوريا الشمالية.