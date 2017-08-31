بيسكوف: محامي ترامب قام بالتواصل مع الكرملين في أثناء حملته الانتخابية

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قام ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم فلاديمير بوتين رئيس روسيا بالتأكيد خلال يوم الأربعاء الماضي على أن الكرملين الروسي كان قد تلقى خلال السنة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني كانت قد جاءت من جهة محامي خاص كان يعمل لدى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يكسب انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون ، وقد جاءت هذه الرسالة الإلكترونية بخصوص بناء ناطحة سحاب مملوكة لترامب في موسكو باسم ترامب تاور.

والجدير بالذكر أن ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم بوتين كان قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي أن كبير المحامين في شركة ترامب العقارية مايكل كوهن كان قد أرسل رسالة إلكترونية إلى عنوان مكتب الكرملين الروسي، وكان يطلب الدعم في الرسالة لأجل التصريح لبناء مبنى لترامب في حي الأعمال الواقع في موسكو.

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وقد أكمل بيسكوف مضيفا أنه بين الكميات الكبيرة من الرسائل التي تصل إلى الكرملين الروسي من الولايات المتحدة وغيرها وصلت رسالة من هذا النوع من مايكل كوهين، وأن هذا الأمر حصل بالفعل.

ويذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كانت قد تحدثت في احدى منشوراتها عن وجود مشور ترامب الذي بعث بخصوصه الرسالة لكي يتم بناءه في حي الأعمال في موسكو، وتمت الإشارة من خلال الصحيفة الأمريكية أن المفاوضات بشأن هذا المشروع تمت من خلال وسيط يدعى فيليكس سايتر ، ويذكر أنه وفقا للصحيفة قد بدأت هذه المفاوضات في شهر سبتمبر من عام 2015، وذلك التاريخ يأتي بعد ثلاثة أشهر من إعلان ترامب ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استندت واشنطن بوست في هذه المعلومات إلى بعض ما من الوثائق التي تم تقديمها إلى الكونجرس.

ومن جهة أخرى فقد صرح بيسكوف أنه قام بقراءة الرسالة التي تم إرسالها له بطريقة شخصية لكنه لم يشرع في إجراءات بخصوصها، وقد صرح قائلا إنه لم يقوم بعرضها على بوتين، وقد قال ان الطلب قد جاء بأن هناك شركة روسية وبعض من الشركاء يحاولون بناء برج في موسكو لكن لم يتم تحقق أي تقدم ولذلك قاموا بطلب المساعدة من الكرملين من أجل بعض التوصيات او من اجل الترويج للمشروع.

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