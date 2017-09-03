كوريا الشمالية تحصد نجاح تام من اختبارات أعمال التطوير على القنبلة الهيدروجينية

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قامت كوريا الشمالية اليوم الأحد بالإعلان خلال التقرير الذي أصدرته عن نجاح التجارب التي قامت بها مؤخرا والتي شملت اختبار قنبلة هيدروجينية قامت بتركيبها على أحد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والذي قامت كوريا بإحداث مجموعة من أعمال التطوير بخصوصة.

ووفقا للتقارير التي أصدرتها الوكالة الروسية للأنباء “سبوتنيك” فقد أكدت أن النتائج والنجاحات التي حققتها تلك التجربة والتي قامت بها كوريا مؤخرا كانت الأولى من نوعها وأنه لم يتم تحقيقها من قبل.

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وقد تم إجراء تلك الاختبارات بناء على الأوامر الصادرة من قبل الزعيم كيم جونج أون، هذا وفقا للإعلان الذي قام بها التلفزيون الكوري الشمالي، ووفقا للتقارير التي نشرتها رويترز، فإن النجاح الذي حققته تلك التجارب قد فتح الطريق أمام استكمال المزيد من التجارب وأعمال التطوير بالنسبة للأسلحة النووية والتي تقوم بها البلاد خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن تلك الإعلانات التي تتعلق بنتائج التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية قد جاءت بعد أن قامت كوريا الجنوبية بالإعلان عن رصدها لمجموعة من الزلازل التي قد حدثت في أحد المناطق التي تقع على بعد نحو 44 كم شمال غرب أحد البلاد في كوريا الشمالية والتي تدعى كيل، وجاء هذا الإعلان من قبل كوريا الجنوبية مرافق لفرضها قيام كوريا الشمالية بتنفيذ تجربة نووية سادسة اليوم.

وقد قام “تارو كونو” رئيس الخارجية الياباني اليوم بمجموعة من التصريحات التي قام خلالها بإعلان عزم طوكيو على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وأن هذا الاجتماع سيقوم بمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية التي تتعلق بالإجراءات الأخيرة التي تقوم بها كوريا الشمالية في مجال الأسلحة النووية، حيث أضاف خلال التصريحات أيضا المعارضة الشديدة التي قامت بها البلاد خلال اللقاءات التي تمت على القنوات الدبلوماسية والتي جاءت معارضة للسياسات التي يسلكها بيونج يانج.

هذا وفقا لما جاء خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها كوريا الشمالية والتي تقوم من خلالها بتطوير الأسلحة النووية، وخوف البلاد من النتائج السلبية التي من الممكن أن تحل على العالم جراء هذه التَطويرات والتي من الممكن أن تستخدمها كوريا الشمالية فيما يخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح العالم.