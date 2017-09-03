ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين أمريكا وكوريا الجنوبية

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أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خلال مجموعة من التصريحات قيامه هذا الأسبوع بمُناقشة مصير الاتفاقية التي تتعلق بالتجارة الحرة والتي قام بها أوباما مع كوريا الجنوبية مع عدد من المستشارين، جاء هذا ضمن التقرير الصادر عن وكالة رويترز.

وأضاف خلال التصريحات أنه من المتوقع أن يشمل إجراء مناقشة الاتفاقية التي قامت بين البلدين منذ فترة خمسة سنوات وفي ظل التوترات التي تمر بها منطقة شبه الجزيرة الكورية انسحاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية.

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وقد جاءت تلك التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة هيوستُون، وكان هذا عقب الإعصار الذي اجتاحها نتيجة الحديث الذي أجراه الرئيس الأمريكي مع رئيس كوريا الجنوبية، حيث جاء الحديث ليَتضمن موافقة من قبل ترامب لسول بالحصول على صواريخ بعيدة المدى، هذا بجانب احتمال بيع أسلحة لها.

الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط بين الولايات المتحدة وبين كوريا الجنوبية قد شهدت العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، حيث كانت تلك الاتفاقية بواسطة أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، الجدير بالذكر أن ترامب قد أعلن خلال مجموعة من اللقاءات الصحفية التي أجراها نيته بالانسحاب من تلك الاتفاقية والتي وصفها بأنها غير متكافئة، والتي يصل فيها قيمة العجز التجاري الأمريكي مع سيول نحو 28 مليار دولار.

وأعلن ترامب عن اهتمامه بالحديث لدى مُستشاريه هذا الأسبوع و اتخاذ إجراء فوري وعاجل بخصوص الاتفاقية التي تربط ين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوريا الجنوبية، وقال هذا عندما وجه أحد الصحفيين إليه هذا السؤال.

وخلال الرسالة التي أرسلتها الغرفة التجارية الأمريكية إلى الأعضاء التابعين لها، فقد أكدت عزم ترامب خلال هذا الأسبوع تَحديدا يوم الثلاثاء القادم أو في وقت أبكر من هذا اليوم على إرسال إخطار إلى كوريا الجنوبية والذي يجب أن يتضمن وقتها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة والتي تربط بين البلدين والتي قد قام بعقدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل خمسة سنوات ولكنها لم تنل على رضا الرئيس الأمريكي الحالي.