الإدارة الأمريكية تتوعد برد عسكري عنيف ضد كوريا الشمالية

Advertisements

الإدارة الأميركية، تتوعد يوم الاحد، نظام كوريا الشمالية برد عسكري عنيف وضخم، في حالة إذا تعرضت أراضي الولايات المتحدة للتهديد أو أيا من الدول الحليفة لأمريكا، كما أكدت أن “دونالد ترامب”، الرئيس الأميركي، يعمل على دراسة كل الخيارات المناسبة للرد على التجربة النووية التي تقوم بها بيونغ يانغ.

صرح ماتيس أمام البيت الأبيض للصحفيين إنه إذا هددت الأراضي الأمريكية أو أيا من حلفائها سوف تلقى كوريا الشمالية رد عسكرى قوى جدا: “أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها بما في ذلك غوام أو حلفائنا سيواجه برد عسكري هائل.. رد سيكون فعالا وساحقا”.

Advertisements

كما تابع ماتيس تصريحه للصحفيين ان انه يملك أكثر من خيار عسكرى للرد على كوريا الشمالية وان الرئيس الأمريكى سوف يراها: “لدينا العديد من الخيارات العسكرية التي يمكن تنفيذها ضد كوريا الشمالية والرئيس ترامب سيطلع عليها جميعا”، أضاف ماتيس موضحا موقف حيال ذلك الرئيس الأمريكي قائلا:”لكن ترامب لا يبحث عن تدمير أي دولة بما فيها كوريا الشمالية”.

قامت كوريا الشمالية، يوم الأحد، بإجراء سادس وأقوى تجربة نووية حتى الوقت الحالي، وأضافت كوريا الشمالية إنها قنبلة هيدروجينية متقدمة الصنع ومصممة لحملها من خلال صاروخ طويل المدى مما يعمل على تصعيد كبير للمواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب والدولة المنعزلة من جانب آخر.

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن “شينزو آبي”، رئيس الوزراء الياباني، والرئيس الأمريكي “ترامب”، اتفقا سويا أنه لابد على المجتمع الدولي العمل على دعم إجراءات الوقوف فى وجه كوريا الشمالية.

كما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن الزعيمين الرئيس الأمريكي “ترامب”، ورئيس الوزراء الياباني، قد اتفقا سويا، في الاتصال الهاتفي الثانى بينهما اليوم الأحد والرابع منذ أن قامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ فوق اليابان يوم الثلاثاء السابق، على الأهمية القصوى للممارسة المجتمع الدولي ضغطا أكبر من أي فترة سابقة.

أكدت الأنباء أن موقف الرئيس الأمريكى “ترامب”، تجاه هذه القضية واضح جدا حيث انه لا يريد تدمير أي دولة فى العالم بما فيها كوريا الشمالية التي اشتعل الصراع بينهما.