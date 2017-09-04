الصين تفتح قمة بريكس

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قام رئيس الصين شي جين بينغ خلال اليوم الاثنين بافتتاح القمة السنوية التي تقوم بجمع الرؤساء والقادة للدول التابعة لمنظمة بريكس، والجدير بالذكر ان بريكس ناشئة لهدف واحد وهو أن يتم تأكيد الزعامة الصينية لكل الدول الناشئة، والهدف من كتلة بريكس هو التأكيد على سيطرة الصين على التجارب النووية في هذه الدول حتى لا يحدث أي انتهاك للسلام والأمن في العالم، ويذكر أن تجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة كانت تطغى على تكتل بريكس

والجدير بالذكر أن شي جين بينغ الرئيس الصيني لم يقوم بذكر أي شيء عن الأزمة التي حدثت في كوريا الشمالية خلال يوم الاثنين في الخطاب الذي قام بأدائه في افتتاح قمة دول بريكس الخمس ” ويذكر أن دول بريكس خمس دول هما روسيا والهند والصين من قارة آسيا والبرازيل من قارة أمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة في المجموعة” ويذكر أن قمة بريكس قد حدثت في مدينة شيامن التي تقع في جنوب شرق الصين.

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ويذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قام بالتصريح في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الذي تم إقامته على هامش تجمع دول بريكس بأنه يوجد الكثير من النزاعات المتواصلة حول العالم وأن هناك الكثير من القضايا الساخنة التي يمكن لها ان تقوم بتعريض السلم والأمن العالمي للخطر، لكنه لم يقم بذكر كوريا الشمالية بطريقة مباشرة أو التجارب النووية الخاصة بها وإنما تحدث عن السلام والأزمات المحيطة به فقط.

ومن جانب آخر فإن كل دول تكتل بريكس تامل في ان تنجح في نفي أي اتهامات بأن هذا التكتل الذي يسعى للسيطرة على الدول الناشئة في القوة النووية غير مجدي، لكن استطاعت كوريا الشمالية أن تأخذ الأنظار من التكتل العالمي من خلال التجربة النووية الخاصة بها، وذلك من خلال إعلانها في يوم الأحد الذي يسبق أول فعاليات التكتل بيوم انها على استعداد بأن تقوم بتفجير قنبلة هيدروجينية شديدة القوة ويمكن لها ان تقوم بوضعها على صاروخ بعيد المدى.

ويقوم بحضور القمة كلا من رئيس الحكومة في الهند ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا ونظيره البرازيلي ميشال تامر والجنوب إفريقي جاكوب زوما.