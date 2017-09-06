زيادة التوترات بين واشنطن وموسكو بسبب أزمة الموظفين الدبلوماسيين

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قام رئيس روسا فلاديمير بوتين بالتصريح خلال مؤتمر صحفي بأن روسيا لديها الحق في تقليل عدد الموظفين الدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية في السفارة الأمريكية في موسكو، وقد أكد قائلا ان هذا الامر حق روسيا لن تتنازل عنه ويمكن لها استخدامه في اي وقت.

والجدير بالذكر أن بوتين قد قام بالتصريح قائلا خلال مؤتمر صحفي تم عقده خلال تفاعلات قمة بريكس التي تم إقامتها في جنوب الصين، بأن روسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ قرارها بشأن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في السفارة الأمريكية بموسكو، لكنه اضاف انه ان روسيا لن تقوم بهذا الأمر في الوقت الحالي

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ويذكر أن الحكومة الروسية كانت قد أمرت الولايات المتحدة الأمريكية في السابق بأن تقوم بسحب حوالي عدد من الدبلوماسي الموظفين الذين يقومون في السفارة الأمريكية بموسكو حتى يصل عدد العاملين الأمريكيين إلى 445 دبلوماسي، ويجب عليها تنفيذ الأمر في أول شهر سبتمبر من العام الحالي عام 2017، وبهذا الأمر أصبح عدد الدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية في موسكو، يعادل عدد الموظفين الروس الموجودين في سفارة روسيا الموجودة في واشنطن.

ومن جهة أخرى قد وتابع بوتين قائلا إن 445 دبلوماسي روسي ليس جميعهم يعملون في السفارة الأمريكية في واشنطن بل إن هناك 150 موظف منهم يعملون تبع البعثة الدبلوماسية لروسيا للأمم المتحدة التي يقع مقرها في نيويورك، ومن طبعي أن يكون حق لروسيا أن تساوي عدد الموظفين الفعلي بين السفارتين ليصل إلى 300 لكل سفارة، لكن قررت روسيا أن تقوم بتأجيل الأمر ، لكنها لن تتنازل عنه.

ولا شك في ان روسيا كانت مضطرة خلال يوم السبت الماضي أن تقوم بتقليل الموظفين الخاصين به في القنصلية الروسية التي تقع في سان فرانسيسكو، الواقع في ولاية كاليفورنيا،أيضا اضطرت أن تقوم بإخلاء مقرين دبلوماسيين خاصين بها أحدهم واقع في ولاية نيويورك، والآخر في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجاء هذا الامر بعد ان قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء الأوامر لروسيا بالإخلاء وتقليص عدد الموظفين.

وقد قامت روسيا بلفت نظر الولايات المتحدة الامريكية بأن ما تقوم به يعد عمل عدائي، وستقوم واحدها بتحمل النتائج.