اعتقال شخصين بسبب تملكهم مواد متفجرة في باريس

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قامت الشرطة في فرنسا باعتقال رجلين مؤخرًا، وقد تم فتح تحقيق مع كلا منهم من جانب قسم مكافحة الإرهاب الموجود في الشرطة الفرنسية، وذلك بعد أن تم العثور على بعض المواد التي من الممكن أن يتم استخدامها في صنع أدوات متفجرة خطيرة وقد حدث ذلك في احدي الشقق التي تقع في ضاحية فيلجويف الموجودة في العاصمة الفرنسية باريس.

والجدير بالذكر أنه تم التوضيح من قبل مديرية شرطة التابعة للعاصمة الفرنسية باريس أنه تم تلقي اتصالا في صباح يوم أمس الأربعاء من أحد الرجال الذين كانوا يعملون في المبنى الذي وجدت فيه المتفجرات، وقد صرح الرجل من خلال اتصاله أنه وجد بعض المواد المشبوهة في احدى الشقق بالعقار الذي يعمل به.

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ويذكر أن الشرطة الفرنسية قامت بالذهاب إلى العنوان الذي تم التبليغ عنه من قبل العامل وقد وجدت عناصر الشرطة هناك مكونات تدخل في صناعة إحدى المتفجرات التقليدية وهو نوع ” تي ايه تي بي ” وهو نوع متفجرات منتشر تم استخدامه اكثر من مرة من قبل متفجرين ارهابين في مختلف انحاء اوربا وخصوصا في اعتداءات كاتالونيا، وقد عثر في الشقة على بعض من الاورق والمذكرات مكتوبة باللغة العربية.

وفي وقت لاحق تم توقيف رجلين احدهم يبلغ من العمر 36 عام والاخر 47 عام، ولم يكن أي منهم معروف لدى الأجهزة الأمنية في فرنسا ، وقد كانوا يقمون في منطقة كرملين-بيستر التي تقع بجوار منطقة فيلجويف التي تقع في العاصمة الفرنسية باريس وكان أحد الرجلين اللذين تم القبض عليهم مالك لهذه الشقة.

ومن جهة أخرى قامت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس بفتح تحقيق حول الاشتباه في تشكيل عصابة أشرار إرهابية مجرمة داخل باريس.

ولا شك في ان الخلية التي قامت باعتداءات كاتالونيا التي تمت في يومي 17 و18 من شهر أغسطس الماضي، وقد نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 16 شخص وما يزيد عن 120 مصاب، كانت تقوم هي الأخرى بتحضير متفجرات من نفس النوع “تي ايه تي بي” الذي تم اكتشافه مع الشخصين.