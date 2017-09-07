الصين تتمسك بالحل السلمي في أزمة كوريا الشمالية

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قام شي جينبينغ رئيس الصين بالتأكيد لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية على ان الحكومة الصينية في بكين عازمة وباصرار على أن تقوم بحل الأزمة الحالية المتعلقة ببرنامج كوريا الشمالية الخاص بالأسلحة والقنابل النووية، وقد تم التصريح من قبل الرئيس الصيني أنه ينوي حل الأزمة الكورية عن طريق المفاوضات وأن عليه تجنب الخيار العسكري في هذا الوضع.

والجدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد قام بالتصريح من خلال مكالمة هاتفية أن الحكومة الصينية في بكين لا تزال ملتزمة بأن تقوم بنزع الأسلحة النووية الخطيرة من كوريا الشمالية، حيث ان الحكومة في كوريا الشمالية قد قامت خلال يوم الأحد الماضي بإجراء سادس تجربة نووية لها، وقد كانت تجربة كوريا الشمالية الاخيرة هي أقوى تجربة نووية لها حتى الآن.

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وقد تابعت وكالة أنباء شينخوا الصينية تصريح الرئيس الصيني حيث قال إن الحكومة الصينية في بكين ما زالت متمسكة حتى هذه اللحظة بموقفها الذي يدعو إلى الحفاظ على عدم الانتشار للأسلحة النووية على المستوى الدولي وأن الصين لاتزال محتفظة بموقها الخارجي في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه جزيرة كوريا وأيضا موفقه في حل القضية النووية الخاصة بكوريا الشمالية من خلال المفاوضات، وبطريقة سلمية

ويذكر أن وكالة أنباء شينخوا الصينية أكملت مضيفة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد قام بالتوضيح أن الاتجاه العام الذي تتبناه الحكومة الصينية الآن هو ان يتم الخطو نحو تسوية سلمية غير عسكرية المشكلة والأزمة في كوريا الشمالية، حيث أكمل مؤكدا أن الحوار الآن مع وجود إجراءات شاملة لأجل حل الأزمة هو افضل الطرق لكي يكون الحل الذي تم التوصل إليه حل طويل الأمد وغير مؤقت.

ومن جهة أخرى قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالتصريح أن اتخاذ الخيار العسكري ضد بيونغ يانغ ليس أول خيار سوف تستعين به الولايات المتحدة وقبل ساعات قليلة قام جيمس ماتيس وزير الدفاع الحالي في إدارة ترامب بالتصريح أن أي تهديد يمس الولايات المتحدة أو اقليمها أو اي من حلفائها سيكون الرد عليه عسكري قوي.