“اتحاد الروهينجا” يطلب من الدول الكبرى التدخل لوقف إبادتهم

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أعلن رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا الدكتور طاهر محمد الأركاني، أن إبادة جماعية تحدث في الوقت الحالي في ميانمار تجاه مسلمي الروهينجا، وأوضح أن المدينة بأكملها مدمرة ويقوم أهلها بالنزوح منها حيث يتعرضون لمخاطر دائمة.

وأوضح طاهر محمد الأركاني بقوله: ” إن مفتاح التأثير ليتم حل أزمة الروهينجا في يد الدول الكبرى” كما أضاف أن دولتي روسيا والصين هما من يعارضان القضية في مجلس الأمن الدولي.

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وأوضح طاهر محمد الأركاني أن دولة كبرى مثل دولة الصين لو أردت حل هذه القضية لحل في الحال، وصرح أنه يجب أن تتدخل جميع الدول الإسلامية من أجل وقف المجازر التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا، وقيام كافة الدول الإسلامية بدعم من الأمم المتحدة ليتم وصول المساعدات الدولية الإنسانية إلىهم.

والجدير بالذكر أن في دولة ميانمار يعيش أقليات عدة منها أقلية الروهينجا وهم مسلمين يصل عددهم إلى نحو مليون نسمة حيث يعيشون في ولاية راخين الواقعة على الساحل الغربي، وتحرم أقلية الروهينجا من ملكية الأراضي والحقوق السياسية مثل الجنسية والحق في التصويت على الانتخابات كما أنه يمنعون من السفر أيضا، أما بالنسبة لأوضاعهم الإنسانية فإنهم يعيشون حالة من العبودية على يد جيش ميانمار، لذا قام مئات الآلاف من أقليات مسلمي الروهينجا للسفر إلى بنجلاديش وتايلاند حيث يرتبطون بهذه الدول عرقيا، لكن يتم إجبارهم على العودة إلى بلادهم.

وفي إطار ما يتعرض له مسلمو الروهينجا قاموا مسلحون مهم هجوم على مواقعه الشرطة، وقام جيش ميانمار ردا على هذه الأحداث بعمليات دهم موسعة أدت إلى فرار عدد كبير من مسلمي الروهينجا من قراهم، حيث يعانون من انتهاكات كبرى وأوضاع سيئة.

وقد قامت الأمم المتحدة بعمل مخيمات لنازحي مسلمي الروهينجا حيث امتلأت هذه المخيمات لذا يقوم الكثير منه النوم في العراء والبنيات القريبة من المخيمات، وعلى الراغبين في الوصول إلى هذه المخيمات مسيرة 6 أيام ليقطع مسافة تقدر من خمسين إلى ستين كيلومتر ليكون في مكان آمن، وهم في حاجة شديد للطعام والمياه بحسب ما ورد من تقرير الأمم المتحدة عن لاجئي مسلمي الروهينجا.