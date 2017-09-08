رد جوجل على فيس بوك فيما يتعلق بتدخل روسيا في سير الانتخابات الأمريكية

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قامت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان و التي ترتبط بالخدمات التي يقدمها محرك البحث الشهير “جوجل” خلال بيان أصدرته أمس بالتأكيد على عدم وجود أي من الإعلانات التي تتعلق بحملة ادعائية روسية تتعلق بالانتخابات الأمريكية.

وجاء هذا البيان مخالف لما أعلنته مؤسسة “فيس بوك” والتي أكدت ظهور حملات إعلانية روسية على شبكتها في الفترة التي تسبق والتي تلي الانتخابات الأمريكية التي أجريت العام الماضي.

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وأكدت مؤسسة جوجل خلال البيان الذي أصدرته، أن جوجل دائم المراقبة لكافة الإنتهاكات و أعمال الاستغلال والإساءة، كما أنه لم يجد أي من الأدلة التي تشير إلى استخدام مثل تلك الحملات خلال فترة الانتخابات.

وخلال التصريحات التي قام بها “دمِيتري بِيكسوف” وهو المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي يوم الخميس، أن ما انتشر من اشاعات حول قيام روسيا بشراء ساحات الإعلان في فيس بوك خلال فترة الانتخابات الأمريكية للتأثير على سير الأمور وقتها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

و على الجانب الآخر قامت وسائل الإعلام في أمريكا بالحديث عن قيام روسيا خلال فترة الانتخابات الأمريكية في العام الماضي بشراء مساحات إعلانية في فيس بوك، وقام بهذا بغرض التأثير على الانتخابات و نتائجها وقتها.

ونتيجة للمزاعم التي جاءت خلال نهاية ديسمبر 2016 والتي تفيد بقيام روسيا بالضغط على عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين ومحاولتها للتدخل في سير الانتخابات الأمريكية، فقد قامت الرئاسة الأمريكية السابقة “باراك أوباما” بفرض مجموعة من الإجراءات التي قامت بها ضد روسيا.

وتمثلت تلك الإجراءات في قرار حظر وصول البعثة الدبلوماسية الدائمة التابعة لروسيا إلى اثنين من المجمعات السكنية في واشنطن، وكذلك السفارة الروسية في واشنطن.

الجدير بالذكر أن السفارة تعد واحدة من الممتلكات الدبلوماسية والتي تعود ملكيتها إلى روسيا في واشنطن، هذا بجانب القرار الخاص بإبلاغ عدد من الدبلوماسيين الرُوسيين ويصل إلى 35 دبلوماسي برغبة أمريكا في مغادرة أراضيها على الفور باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم على الأراضي الأمريكية.

جاء هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها أمريكا وقتها لتعلن عن رفضها لما زعمت أن روسيا قامت به خلال فترة الانتخابات الأخيرة.