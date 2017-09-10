خراب بيوت الأثرياء بسبب إعصار الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزهم شاكيرا وترامب

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يعتبر إعصار”إيرما” الذي تم الإعلان أنه من أكثر الأعاصير المدمرة وسوف يجلب الدمار للعديد من الأثرياء وأصحاب المنتجعات والفيلات الفارهة، وعلى رأس قائمة الأثرياء المتضررين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتبر ترامب من أكثر ضحايا إعصار إيرما مادياً حتى الآن، ويعتبر الإعصار مزود محملا برياح عاصفة تبلغ سرعتها 290 كيلو متر وسوف يدمر أكثر من 95% من منشآت جزيرة سانت مارتين والبنية التحتية الخاصة بالكاريبي وأكثر من خمسة فنادق، والعديد من المنتجعات السياحية والفلل الفاخرة وأبرز هذه الفلل “قصر النخيل” وهي تعتبر من أشهرها وتتكون من 11 غرفة وتقع تحت ملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتبر قصر النخيل الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان معروضا للبيع بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار وقد خفض ترامب المبلغ إلى 17 مليون دولار قبيل أشهر ولكن سوف يضطر الرئيس الأمريكي إلى تخفيض ثمنه أكثر بعد تضرر القصر من الأعصار، وسوف ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخسائر الأخرى بعد أن يتم ضرب بالم بيتش من قبل الإعصار ويملك ترامب منتجع هناك يطل علي البحر ويعتبر مبني من عام 1927 وقد اشتراه ترامب منذ 32 عام ويحتوي علي أكثر من 126 غرفة ويمتد علي مساحة 10 آلاف متر مربع بالإضافة إلى اعتباره نادي خاص للمليارديرات في المدينة، وتوقع الخبراء دمار المنتجع بشكل كامل بسبب مرور الإعصار فوقه بشكل مباشر بعد استنتاجات وسائل الإعلام الأمريكية.

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ويذكر أن هذا الإعصار من أخطر الأعاصير وتسبب في غرف فندق علي جزيرة سانت بارتس الذي يملكه أقارب كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام، ودمر فيلا يملكها الملياردير الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش وتقدر ب50 مليون دولار، وقد دمر الإعصار أيضا علي جزر أخرى فيلات للمطرب البريطاني كيث ريتشارد و النجم الأمريكي بروس ويليس، ومن ضمن ضحايا الإعصار السير البريطاني ريتشارد برانسون صاحب مجموعة فيرجين والمالكة لأكثر من 360 شركة والمالك لجزيرة تسمي نيكر ومساحتها 300 ألف متر مربع وتسمى بإسم “جزيرة العذراء البريطانية” وعلق العديد أنهم لم يروا مثل هذا الإعصار من قبل ومن المتوقع أن يدمر الإعصار العديد من الأماكن في فلوريدا وأبرزها مجمع سكني يملكه فيل كولينز فيلا تملكها المطربة الكولومبية”شاكيرا”.