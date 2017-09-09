بالفيديو.. وصول إعصار “إرما” إلى ولاية فلوريدا

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قامت الصفحة الرسمية والخاصة بموقع “Ebuzz” والموجودة علي موقع التواصل الاجتماعى الشهير “فيس بوك” بنشر فيديو جديد منذ قليل توضح فيه لحظة وصول إعصار “إرما” المدمر والذي يشكل رعب كبيرًا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي تقع تحديدًا في منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة الامريكية حيث اثر الإعصار علي المدينة بشكل خطير وأدى إلى نزوح الآلاف فيها وأوقعت بها خسائر بالمليارات.

ورد أن ولاية فلوريدا الأمريكية قد قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى بسبب تلك الواقعة التي أصابت منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة، كما أعلنت حالة الطوارئ فى إطار استعدادًاتها من أجل استقبال وصول إعصار إرما المدمر والذي كان يتوقع وصوله إلى الولاية الأمريكية، وقد ورد أنه قد اتخذت فرق الطوارئ فى الولايات بالإضافة إلى فرق الإنقاذ عدد كبير من الإجراءات الإحترازية من أجل أن يتم التقليل من الآثار السلبية المترتبة على وجود هذا الإعصار المدمر على بلادهم.

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كما جاء أنه قد وفرت فرق الإنقاذ فى الآونة الأخيرة أعداد كبيرة من المولدات الكهربائية من أجل أن تتمكن من مواجهة عملية انقطاع الكهرباء المترتبة على هذه الظروف، فيما أمنت من جهة أخرى أسلاك الكهرباء وتحديدًا تلك التي توجد بين الأشجار فى الولاية تجنبًا لحدوث حرائق في الساعات القادمة أو اشتعالها بسبب ماس كهربائي، كما تم قطع الأشجار الكبيرة التي كان متوقع أن لا تتحمل شدة الإعصار وتوقع سقوطها حتى لا تؤثر على شبكة الطرق، أو تكون السبب وراء فى عملية قطع أسلاك الكهرباء أثناء وقوع هذا الإعصار.

من جهة أخرى ورد أن هناك هروب كبير قد لحق بالولايات المتحدة وسكانها حيث سعي الكثيرين إلى الإبتعاد عن منازلهم من أجل تفادي الصدام مع الإعصار كما امتلأت الحافلات والسيارات بالإضافة إلى الطائرات بالركاب من أجل النزوح من ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك قبل موعد وصول إعصار “إرما”، والذي يعد الإعصار الأقوى التي تشهده الولايات المتحدة.