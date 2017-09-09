إعصار “إرما” يتسبب في هروب الألاف من ولاية فلوريدا

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انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور عديدة من ولاية فلوريدا تظهر عملية النزوح الكبير أو كما أطلق عليها اسم “الهروب الكبير” حيث استقل مواطنين الولاية جميع أدوات المواصلات من أجل النزوح من ولايتهم قبل وصول الإعصار.

ورد أن هناك عدد كبير من الطائرات بالإضافة إلى السيارات قد استقلها أبناء الولاية فى رحلة هروبهم من الموت القادم بسبب إعصار إرما حيث أسرع سكان ولاية فلوريدا الأميركية، إلى الهروب قبل وصول الإعصار الأقوى على سلم قوة الأعاصير والتي قد تواجهها الولاية بوجه عام.

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فى هذا الشأن ورد من خلال صفحات التواصل الإجتماعي أنه قد غادر عدد كبير من السكان الولاية حيث غادرها السيارات فى إتجاه الشمال، بينما استقل المواطنين حوالي 332 طائرة من كافة المطارات الحالية بين مدينتي ميامي وأورلاندو.

من جهة اخرى ورد أنه قد أجلي من الولاية آلاف حيث تركوا مساكنهم الموجودة في ولاية فلوريدا بعد أن خرجت التصريحات أن الإعصار قد زار جزر الكاريبي وقام بتدميرها وهو الآن يتوجه إلى ولاية فلوريدا.

جدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة قد صرح بهذا الصدد قائلاً: “هذه العاصفة لها بالقطع قدرات تدميرية تاريخية”، وأكمل حواره: “أطلب من الجميع في مسار العاصفة توخي الحذر”، كما نصحهم قائلاً: “ومراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون”.

قد ورد أن سرعة الرياح المتوقعة كما أعلن عنها خبراء الأرصاد والخاصة بهذا الإعصار قد بلغت حوالي 295 كلم/الساعة، وعلى هذا قد حذر السيد بروك لونج، والذي يعمل فى منصب رئيس الوكالة الاتحادية الأميركية التابعة إلى إدارة الطوارئ، من هذا الإعصار الذي يطلق عليه اسم إرما حيث أكد على أنه سوف ينشر الدمار في جزء ليس بالقليل من مساحة الولايات المتحدة، وعلى هذا تم رفع درجة الاستعدادات الضخمة من قبل المسؤولين بالولايات من أجل تقليل الخسائر ومواجهته.

يعد إرما هو أحد أنواع الأعاصير التي تنتمي إلى الدرجة الخامسة، ولكن من جهة أخرى قد ورد أن قوته الهائلة قد انخفضت ليصبح حاليًا من الدرجة الرابعة بسبب اجتاحه مؤخرًا جزيرة في البحر الكاريبي.