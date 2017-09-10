حاكم فلوريدا: يحذر المقيمين في الولاية ويطلب منهم أن يغادروا منازلهم

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قام حاكم فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، بإصدار تحذير جديد وذلك المقيمين في الولاية مع بدء هطول الأمطار وعصف الرياح العاتية، والكثير من البلاغات المقدمة عن انقطاع الكهرباء وذلك بفعل ” إعصار إرما” والذي يقوم بالتهديد بدمار كبير لم يسبق له مثيل.

وقال سكوت في التحذير الأخير له، وفقا لما ورد في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بتاريخ اليوم السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2017، أن تيار الإعصار من المحتمل أن يرتفع إلى أكثر من 12 قدما فوق سطح الأرض، كما أضاف ” أن هذا الارتفاع سوف يغمر منازلكم، ولن تنجو من هذا الإعصار، وأنه وضع يهدد الحياة.

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وتابع سكوت قائلا، إذا قد تم توجيه الكثير من النداءات لكم بإخلاء منازلهم مسبقا فعليكم أن ترحلوا حالا ولا يمكنكم الانتظار، ليس لليلة فقط ولا لساعة بعد هذا التوقيت فعليكم أن تقوموا بالرحيل فورا، وقد ذكروا أنه مع بداية الإعصار فإن قوات إنفاذ القانون لن تستطيع إنقاذ كم.

وقام بالتأكيد خلال مؤتمر صحفي في مدينة ساراسوتا، أن هذا الإعصار إعصار قاتل لم تشهد بلاده به مسبقا.

وقد قام المركز الوطني للأعاصير تحديد درجة خطورة اعصار “إرما” إلى من الدرجة الثالثة، لكن الخبراء يتوقعون أن يعود إلى قوته قبل ان يقوم الإعصار يضرب جزر كيز المتواجدة قبالة ساحل فلوريدا، وذلك صباح يوم الغد الأحد الموافق العاشر من سبتمبر، مع قيامه بمغادرة أراضي كوبا وتوجهه إلى المياه الدافئة التي تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي من شأنها أن تقوم بتعزيز مجددا.

وقامت صحيفة “واشنطن بوست ” الأمريكية بالإشارة إلى أن خمسة وعشرون مقيم في فلوريدا قد فقدوا الطاقة داخل منازلهم بفعل الرياح الخارجية السابقة للإعصار إرما.

وقامت السلطات في فلوريدا بالطلب من خمسة ملايين مقيم في مدينة فلوريدا الأمريكية بإخلاء منازلهم على الفور، وهذا قد أدى إلى وجود تزاحم شديد من الآلاف في الملاجئ وعلى الطرق التي تتوجه إلى شمال الولاية.

وقد أعلن سكوت أن عدة مقاطعات في فلوريدا تقوم بفرض حظر التجوال، اليوم على أن يتم افتتاح حوالى سبعين ملجأ للفارين من الجنوب، وأشار غلى ان هناك خمسين ألف شخص يقيمون فى الوقت الحالي في حوالى 260 ملجأ عبر الولاية.

وقام سكوت بمناشدة الممرضين بالتطوع في جميع أنحاء ولاية فلوريدا، موضحا أن الولاية بحاجة ماسة إلى حوالى 1000 ممرض في ملاجئ ذوي الاحتياجات الخاصة.