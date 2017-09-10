بريطانيا تستغل خلافات الدول العربية لزيادة مبيعات السلاح

Advertisements

تعاني منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من مشكلات خصوصا بعد موقف الدول الخليج العربي من دول قطر التي رفضت الخضوع لمطالب الدول المقاطعة لها.

وتستغل دولة بريطانيا الأحداث الواقعة في منطقة الخليج العربي وموقفها من دولة قطر لتقوم بزيادة مبيعات الدولة البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية حيث تقوم باستهداف دول العالم العربي ودولة قطر على أنه أسواق لمبيعاتها للأسلحة ذات أولوية.

Advertisements

وجاء هذه الإعلان في تقرير تم نشره من خلال الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” حيث تضمن التقرير مبيعات السلاح البريطانية التي تعده الدولة مربح ليتم تصدير أسلحة ومعدات عسكرية، وأظهر التقرير حوالي ستة وأربعين دولة أشارت إليها وزارة الدفاع والتجارة الدولية العاملة في دولة بريطانيا على أنه سوق للأسلحة والمعدات العسكرية مربح.

وتصدر التقرير الذي نشر على الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” دولة قطر، ثم تليها السعودية لتتصدر قائمة تصدر الأسلحة والمعدات البريطانية بناء على ما حددته وزارة الدفاع والتجارة الدولية التابعة للمملكة المتحدة، كما ظهر في التقرير عدد آخر من الدول العربية ومنها دولة الإمارات، ودولة البحرين.

والجدير بالذكر أن الدول العربية التي تستهدفها المملكة المتحدة لتربح من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية ليها وتصفها بأنها أسواق مربحة، تعد هذه الدول مدرجين على السجلات الرئيسية لحقوق الإنسان الخاصة بالحكومة.

ويأتي نشر هذه القائمة من الدول التي تصدر لها الدولة البريطانية السلاح على قائمة إفتتاح معرض الأسلحة الدولي الخاص بمعدات الأمن والدفاع الذي من المتعين أن يتم إقامة فعالياته في العاصمة البريطانية لندن فيما بين الثاني عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017.

كما يجدر الإشارة أن الصحيفة البريطانية “الجارديان” نشرت أيضا تقرير عن صراعات منطقة الشرق الأوسط وتحويله إلى سوق للسلاح للعديد من الدول المصدرة للأسلحة والمعدات العسكرية وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة هذه الدول، كما أن دولة بريطانيا دخلت إلى سوق بيع السلاح من أجل ربح المليارات من الدول العربية، كما أوضح التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية أن السعودية من أهم الدول التي تستورد السلاح من دولة بريطانيا.