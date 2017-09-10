التماير: التصريحات التركية نكتة سيئة

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صرح بيتر التماير والذي يعمل كبير للمستشارين التي تستعين بهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وقد جاء في تصريحه أن الدعوات التي قامت حكومة تركيا بتوجيه بصفة رسمية إلى الرعايا الأتراك الذين في يعيشون في ألمانيا بأن عليهم أن يتوخوا ويترقبون “الحذر”، وأن يقوموا تجنب التجمعات السياسية ولذلك جاء التحذير جاء يخص فترة الانتخابات والأماكن التي يتم فيها الحملات الانتخابية، وقد رأى التماير بأنه يعتبر “نكتة سيئة”.

وقد تم التصريح كتابة من قبل مدير مكتب المستشارية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردّا على ما تم تقديمه من نصائح من جانب أنقرة إلى رعاياها الذين يعيشون في ألمانيا أن الإنذار التركي للأتراك الذين يعيشون في ألمانيا يعتبر نكتة سيئة.

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والجدير بالذكر ان تركيا قامت خلال يوم السبت بحض رعاياها الذين يعيشون في ألمانيا أو الذين يقومون بالسفر إليها على أن يقوموا بتوخي الحذر ، وأن يأخذوا بعين الاعتبار الوضع الألماني الحالي، حيث أنه الآن أمر وارد في ألمانيا وفقا للسلطات التركية أن يتم مواجهة بعض التصرفات العنصرية والاعتداءات التى من الممكن أن تواجه الأجانب في هذا البلد الأوروبي.

ويذكر أن هذه الخطوة التي قامت أنقرة باتخاذها جاءت بعد التحذيرات المتزايدة التي قامت بها وزارة الخارجية في ألمانيا، حيث قامت وزارة الخارجية الألمانية بتحذير المواطنين الألمان المسافرين الى تركيا بأن يقوما بتوخي الحذر، وهذه التحذيرات الألمانية قد أثارت غضب تركيا كثيرا.

ولا شك في أن العلاقات التركية الألمانية كانت قد توترت بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب العسكري التي تمت في تركيا في يوم 15 من شهر يوليو من عام 2016، وقد تم نسب هذه المحاولة إلى الداعية الإسلامي السيد فتح الله غولن، والجدير بالذكر أن غولن قد نفى تماما اي علاقة له بالانقلاب الذي تم في تركيا، وهو الآن مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانب اخر فقد قامت السلطات الألمانية بإعلان رفضها لعمليات التطهير التي قامت القوات التركية بها،حيث أن تم اعتقال أكثر من 50 الف شخص بعض الانقلاب لأسباب سياسة وكان منهم مواطنين ألمانيين، وهذا ما أثار غضب ألمانيا.