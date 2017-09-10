اليونان ترى أن تركيا هي المستفيدة من وقف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

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قام اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان بالتحذير خلال اليوم الأحد أن وقف مفاوضات السياسة بخصوص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يعد “خطأ استراتيجيا”، ويرى رئيس الوزراء أن هذا الخطأ سيكون من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى تستمر الحرب الكلامية التصريحات الهجومية بين كلا من برلين عاصمة المانية أنقرة عاصمة تركيا.

ويذكر أنه خلال أحد المناظرات التلفزيونية الممهدة للانتخابات التشريعية في ألمانيا والتي سوف تبدأ فعاليتها في يوم 24 من شهر سبتمبر من العام الحالي عام 2017، قام كلا من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وأيضا منافسيها في الانتخابات مارتن شولتز بتأييدهم وقف المفاوضات الدبلوماسية مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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والجدير بالذكر أن رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس قد صرح خلال يوم الاحد الماض ان وقف المفاوضات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيكون أحد الأخطاء الاستراتيجية التي تعد غير مفيدة على الاطلاق للاتحاد الاوربي، بل هي مفيدة فقط للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث تعد تركيا قوة إقليمية مهمة جدا كان من الممكن أن يستفاد منها الاتحاد الأوروبي.

لكن من جانب آخر قام رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس بدعوة العاصمة التركية أنقرة إلى أن تقوم باحترام القوانين والأعراف الدولية، وأن تتوقف عن الاستفزاز السياسي الذي تقوم به تجاه ألمانيا.

ولا شك في ان العلاقات ما بين السلطات في العاصمة الألمانية برلين والسلطات في العاصمة التركية أنقرة حدث بينهم تدهور كبير في العلاقات السياسة بطريقة مستمرة، وقد بدأ الأمر مع الانقلاب العسكري الفاشل الذي حدث في شهر يوليو من عام 2016 في تركيا، وقد قامت أنقرة باتهام الداعية الإسلامى فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام فتح الله غولن ينفي تورطه في الانقلاب أو أي علاقة له بالانقلاب الفاشل في تركيا.

وقد قامت السلطات الألمانية بانتقاد عمليات التوقيف والاعتقال والطرد التي قامت بها السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل، حيث قامت تركيا باعتقال أكثر من 50 ألف شخص يوجد بينهم مواطنين أتراك يحملون الجنسية الألمانية، وكان سبب الاعتقالات التركية كلها سياسية.