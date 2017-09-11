كوريا الشمالية تهدد واشنطن بألم كبير

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قامت السلطات في كوريا الشمالية بالتحذير خلال اليوم الإثنين من أنها سوف تتسبب في إلحاق أكبر كمية من الألم والمعاناة للحكومة والسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، و قد تم التصريح بطريقة رسمية من قبل كوريا الشمالية أن سوف تقوم بذلك في حالة استمرت الإدارة الأمريكية في واشنطن بالإصرار على فرض عقوبات قاسية على كوريا الشمالية داخل مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم الدولية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت فرض عقوبات جديدة وقاسية على كوريا الشمالية بعد تجربة بيونغ يانغ النووية الأخيرة.

والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد قامت بإجراء تجربتها النووية السادسة، وقد حدثت هذه التجربة قبل اسبوع، وقد تم التصريح من قبل كوريا الشمالية قد قامت باختبار من أجل إطلاق قنبلة “هيدروجينية” وقد أضافت بيونغ يانغ أنه يمكن أن يتم تركيب القنبلة الهيدروجينية على صاروخ، وقد أثارت هذه التجربة التي تعد الأقوى في تاريخ تجارب كوريا الشمالية النووية غضب المجتمع الدولي بأكمله، وقد تمت إدانة كوريا الشمالية بالمزيد من الإدانات وتمت الدعوة من قبل أكثر من دولة بوضع إجراءات حازمة جديدة لكي تتوقف كوريا الشمالية عن هذه التجارب الخطيرة، ومن أهم الدول التي دعت إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا.

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ويذكر أن الولايات المتحدة الامريكية الان تسعى إلى فرض حظر في المنتجات النفطية على كوريا الشمالية وأيضا فرض حظر على صادرات بونغ يانغ من النسيج وتسعى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يتم تجميد أصول وممتلكات الزعيم كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية.

وأيضا من ضمن العقوبات التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية العمل على أن يتم حجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم وجاء كل هذه العقوبات كرد على تجربة بيونغ يانغ النووية الأخيرة، وقد صاغت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بكل العقوبات المقترحة وتم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لكن لم تتم المناقشة بعد.

ومن جانب أخر فان الادارة الامريكية في واشنطن تريد ان يتم مناقشة الأمر خلال اليوم الإثنين في مجلس الأمن الدولي، لكي يتم التصويت على العقوبات الأمريكية وإقرارها، وقد أظهرت كلا من الإدارة المتواجدة في العاصمة الروسية موسكو ونظيرتها في العاصمة الصينية بكين رفضهم لهذا المقترح.