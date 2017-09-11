الظلام يعم بالولايات المتحدة الأمريكي في فلوريدا و تكساس

Advertisements

أصدرت شركة الكهرباء أن الظلام يعم فلوريد وتكساس 4 ملايين منزل في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزال يهدد العديد من المناطق بسبب كوارث الفيضانات.

حيث كان إعصاري هارفي وإرما قد تسبب في خسائر كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت خسائر إعصار هارفي فيضانات ضخمة في تكساس وإرما الذي حدث في فلوريدا بحوالي 290 مليار دولار أي ما يقرب بـ 1.5 % من إجمالي دخل الولايات المتحدة .

Advertisements

وقد صدر تصريحات للرئيس مجلس إدارة شركة أكيو ويذر الخاصة للأرصاد الجوية كم الأضرار المتعلقة بتلك الإعصاري حيث أوضح أنهم الأكثر كلفة في التاريخ من حيث الخسائر التي قد حدثت بأنه ستحدث كوارث فى الأحوال الجوية وقد بلغت اعصار هارفي خسائر بـ 190 مليار دولار اي نقطة من إجمالي الدخل للولايات المتحدة الأمريكية .

ومن ناحية أخري اعصار إرما الذي تسبب في خسائر كبير في فلوريدا والتي بلغت حوالي 100 مليار دولار أي ما يعادل نصف نقطة من إجمالي دخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إجمالي المبلغ النهائي هو 290 مليار دولار ويعادل 1.5 بالمائة من إجمالي الدخل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم عرض لائحة مفصلة الخسائر التي سببتها تلك الأعاصير من قبل شركة أكيو ويذر حيث تسببت في حرائق بالمنازل من خلال فيول التدفئة، والخسائر التي تسببت في بعض الزراعات مثل القطن والبرتقال وقدم تم تعطيل العمل في الشركات مما سيؤدي إلى زيادة البطالة وزيادة الاستهلاك على السلع وتعطيل حركة الاقتصاد والمرور في الميادين.

ومما أوضحت أن إعصار إرما قد تسبب في دمار بعض المناطق السياحية لمدينة أرخبيل كيز ولكن قد وصلت إلى مناطق صغيرة منها فقط، أما إعصار إرما قد وصل الى جنوب شرق تكساس في نهاية شهر أغسطس الماضي .

وقال ترامب رئيس أمريكا آخر تصريحاته حيث وصف إعصار إرما انه وحش كبير قد تسبب في خسارات ضخمة ولكن الحكومة الاتحادية تعمل بكل جهد على إنقاذ الأرواح من تلك الكوارث.