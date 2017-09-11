بالفيديو إعصار إيرما يتسبب في حدث نادر المحيط اختفي ويمكنك السير علي أرضه

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ظهرت ظاهرة غريبة تسبب فيها إعصار إيرما في منطقة جزر البهاما تحديداً بعد مروره عليها يوم الجمعة الماضي وهو أن تسبب الإعصار في شفط مياه المحيط وقد تفاجئ سكان الجزيرة وروادها باختفائها من الشواطئ، ليترك إعصار إيرما العديد من الشواطئ المشهور في الجزيرة الشهيرة بدون مياه وفي حالة جفاف.

وقد نشرت صحيفة”دايلي ميل” البريطانية العديد من الصورة الخاصة بسكان جزر البهاما بعد مرور الأعصار بالجزيرة الصور التي أظهرت تراجع ملحوظ في مياه المحيط مبتعداً عن الشواطئ، بالإضافة إلى نشر أحد رواد الجزيرة فيديو يصف الوضع الخاص بالمحيط من جفاف وأنه يمكن السير فوق الأرض التي جفت، وأظهر الإعصار الخوف عند العديد من سكان الجزيرة من حدوث تسونامي بعد عودة المياه مرة أخرى إلى الشواطئ ولكن علق العديد من خبراء الأرصاد الجوية أن هذا لن يحدث وعن عودة المياه أشاروا أن المياه لن تعود بسرعة وبقوة إلى الشاطئ وهذا ما وضحته الصور التي نشرت من سكان الجزيرة لعودة المياه إلى وضعها الطبيعي في أكثر من شاطئ بعد ثلاثة عشر ساعة من الإعصار.

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ومن الجدير بالذكر تزداد المخاوف في الجزر الفرنسية في الكاريبي بعد أن اقترب إعصار إيرما من أراضيها ويتوقع الخبراء أن تتعرض جزيرتي سان بارتلمي وسان مارتن السياحيتين لأضرار جسيمة بعد توقع قوة الإعصار ووصوله إلى الدرجة الخامسة مصحوبا برياح شديدة وعواصف سرعتها المقدرة 360 كلم/ الساعة وفقا لتقارير خبراء الأرصاد، هذا وقد تم إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية في المنطقة المهددة بمرور الإعصار منها وقامت المستشفيات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية والمياه والطعام تحسبا لأي طوارئ تحدث أثناء مرور الإعصار، ومن المتوقع وصول الإعصار إلى اليابسة في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء القادم وسوف يتسبب في رفع منسوب المياه إلى أكثر من ثلاثة أمتار فوق المستوى الطبيعي، مع تساقط الأمطار بمعدل 25 سنتم في بعض المناطق وتشكل أمواج كبيرة مدمرة بحسب تحذيرات المركز الوطني لمراقبة الأعاصير، ويحمل هارفي 127 سنتم من الأمطار إلى بعض أجزاء هيوستن محولا الأحياء إلى بحيرات و تسببا بأضرار مادية قدرت قيمتها بنحو 100 مليار دولار وقد بلغت قوته أربع درجات وكان علي جزر شمال شرق الكاريبي وتبلغ 254 ملم في بعض الأماكن في المنطقة الشمالية.