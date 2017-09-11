“محمود منصور” يعلن عن ثمان جهات تدير قطر من خلف الكواليس

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صرح الخبير الاستراتيجي والعسكري ومؤسس المخابرات القطرية محمود منصور أن هناك ثمان جهات تديرها دولة قطر بصفة سرية، وأشار أن حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني مجرد رئيس صوري.

وأعلن محمود منصور أن أولى المؤسسات التي تدير دولة قطر بصفة سرية هو جهاز الموساد الإسرائيلي حيث يقوم جهاز الموساد بتوظيف جماعة الإخوان المسلمين ليتم تنفيذ كافة مخططاتها في المنطقة العربية لتكون تحت راية “الإسلام السياسي”، كما تم زرع عزمي بشارة ليشغل منصب مستشار تميم بن حمد آل ثاني لينفذ كافة مخططات الأجندة الإسرائيلية بقطر.

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كما أوضح محمود منصور أن انقلاب تميم بن حمد آل ثاني على والدة هو تخطيط أمريكي وإسرائيلي كما سيشارك في الوقت الحالي الأمير حمد بن خليفة في اشتعال الأزمة القطرية في دول الخليج العربي ليتم تقسيم العالم العربي إلى دويلات تسودها دولة قطر.

كما أوضح اللواء محمود منصور أن جماعة الإخوان المسلمين داخل قطر، بالإضافة إلى وجود الشيخة موزة ساهموا في جعل حكام قطر “أدوات شطرنج” يسهل تحريكها لتنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية داخل العالم العربية.

وبين اللواء محمود منصور أن قناة الجزيرة الفضائية التي تعد الإعلام الموجه والذراع الإعلامي لدولة قطر، وربما هي الحكام الفعلي للدولة القطرية في الوقت الحالي كما أحسن بعض من دول العالم العربي والعالم الدولي خطورة هذا القناة فقامت بحظرها.

وأكد محمود منصور أن قناة الجزيرة لها دور كبير في اشتعال الأزمة الحالية بين دولة قطر ودول الخليج العربي، حيث تستخدم القناة منبر ليتم به التعدي على الدول العربية والتداخل في سياستها الداخلية والتحريض على القيام بأعمال شغب وعنف داخل دول الخليج العربي مثلما حدث في دولة البحرين ودولة قطر.

كما أوضح اللواء محمود منصور أن الدولة التركية تتداخل في المسألة القطرية التي أدت إلى تأجيج الأزمة القطرية مع دول الخليج العربي في الوقت الحالي، حيث أن دول قطر في الوقت الحالي شكلت حلف إقليمي مع كل من تركيا وإيران، وأشار أن دولة إيران تعد هو المستفيد الأول من السياسة القطرية في المنطقة العربية لتحقيق أهدافها السياسية في منطقة الخليج العربي.