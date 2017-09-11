“السعودية” تعلن فتح صفحة جديد مع قطر بشرط توقفها لإيواء الإرهابيين

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قامت كل من السعودية وروسيا ببحث الأزمة القطرية مع دول الخليج العربي في الوقت الراهن، والعمل على بحث آخر مستجدات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل مستجدات الأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

وقام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببحث العلاقات الدولية مع سيرجي لافروف وزير الخارجية دولة روسيا ليتم بحث سبل التعاون بين السعودية وروسيا، في ظل أخر المستجدات الدولية والإقليمية.

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كما صرح عادل الجبير وزير الخارجية بدولة السعودية في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دولة المملكة العربية السعودية مستعدة لبدء صفحة جديدة مع دولة قطر لحل الأزمة القطرية مع دول الخليج العربي.

وأوضح عادل الجبير أن دولة المملكة العربية السعودية مستعدة لبدء صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول قطر بشرط أن تتوقف عن إيواء كافة الإرهابيين وترك أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، وعدم التحريض عن أي أعمال عنف تجاه الدول العربية، وعدم مساندة قناة الجزيرة الفضائية التي وصفتها الدول العربية بالإرهابية ولها مخططاتها أمريكية صهيونية تجاه العالم العربي وإشاعة الفوضى فيها.

وأشار عادل الجبير أن دولة قطر إذا كانت راغبة في عودة العلاقات الدولية مع دول الخليج العربي فإن عليها أن تستجيب لمطالب دول الخليج العربي للعمل رفع العقوبات الدولية التي فرضت على الدوحة بالإضافة إلى عودة العلاقات الدولية كسابق عهدها مع دول الخليج العربي وعدم دعم الإرهاب بكافة صورة وأشكاله.

والجدير بالذكر أن هناك أزمة دولية دبلوماسية قامت بين دولة قطر وبين أربع دول من دول الخليج العربي وهي مصر، والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، حيث أعلنت جميع الدول العربية أن شروطها لعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبين دول الخليج العربي سيتم إذا تعهدت قطع بعدم دعم الإرهاب، وتقارب الدوحة مع كل من إيران وتركيا، وكذلك دعمها لقناة الجزيرة الفضائية الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمان في منطقة العالم العربي والدعوة إلى أعمال عنف في المنطقة.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها لكافة جهود الوساطة الدولية التي تقوم بها دولة الكويت لحل الأزمة القطرية مع دول الخليج العربي ليعم السلام في المنطقة العربية.