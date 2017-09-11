“زيد بن رعد” يطالب إجراء تحقيق دولي بشأن القتلى المدنيين في اليمن

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ألقى المفوض السامي لحقوق الإنسان العامل في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في سويسرا، حيث طالب بإجراء تحقيق دولي في أسرع وقت بخصوص ارتفاع عدد القتلى المدنيين اليمنيين في الغارات العسكرية التي يجريها تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، لتؤدي إلى انتهاكات في حقوق الإنسان غير مسبوقة في دولة اليمن.

وأوضح زيد بن رعد الحسين أن محاسبة المسؤولين المحدودة التي قامت بهذا الشأن في العام السابق 2016 لم تكن كافية على ضخامة انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترتكب بصفة يومية في اليمن.

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وأشار زيد بن رعد الحسين أن تقرير صادر من الأمم المتحدة أوضح أن عدد القتلى المدنيين في حرب اليمن بلغ حوالي خمسة آلاف ومائة وأربعة وأربعين شخص.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يطالب فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بمعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في دولة اليمن حيث تقاتل قوات الحكومة اليمنية التي تدعمها حركة تمرد الحوثي بإيران ودعم من المملكة العربية السعودية، وحققت مجازر في دولة اليمن تجاه المدنيين.

وأعلن المكتب الحقوقي لزيد بن رعد الحسين أن حوالي سبعة وأربعين دولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان ولا تمارس مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بطريقة حقيقة، وطالب جميع الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان بالتعاون لطلب التحقيق في الكارثة الإنسانية التي وقعت في دولة اليمن.

وصرحت الأمم المتحدة أن الحروب الأهلية التي عانت منها دولة اليمن أدت إلى حدوث انتهاكات إنسانية سيئة، وأدت الانهيار الاقتصادي إلى زيادة الصراع السياسي في اليمن الذي دفع سكان اليمن على حافة حدوث مجاعة.

كما حدث شلل في جميع نواحي الحياة الإنسانية من أنظمة عاملة في المجال الصحي وسوء حالة الصرف الصحي الذي تسبب في انتشار وباء الكوليرا ليصيب حوالي ستمائة وخمسين ألف مواطن يمني في شهر ابريل لعام 2017.

وتوقع زيد بن رعد الحسين أن تقترح كل من دولة هولندا ودولة السعودية خلال الجلسات المقرر عقدها من قبل مجلس حقوق الإنسان أما أن يدعموا التحقيق الدولي في المجال الإنساني في اليمن أو تقدم الدولتين قرارات متنافسين.