السعودية تشن حملة اعتقالات موسعة ضد “شيوخ الصحوة”

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قامت المملكة العربية السعودية بحملة موسعة لاعتقال موسعة ضد رجال الدين السعوديين منذ يوم الأحد الماضي العاشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، حيث تم اعتقال الداعية الإسلامي عوض القرني.

وقامت السلطات السعودية قبل اعتقال الداعية الإسلامي عوض القرني باعتقال الداعية سلمان العودة من قبله وتم انتشار خبر اعتقاله من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في حين لم تعلق السلطات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بأي تعليق بشأن هذه الاعتقالات لرجال الدين السعوديين.

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وأشارت وسائل الإعلام المتابعة لهذه الأخبار أن تخبر اعتقال الداعية الإسلامي سلمان العودة بسبب تمسكه بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث يرأس هذا الاتحاد الداعية “يوسف القرضاوي” المدرج على قائمة الإرهاب التي تم إصدارها في خلال شهر يوليو السابق من قبل دولة قطر.

وقبل اعتقال الداعية الإسلامي سلمان العودة، قامت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية باعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة وهو الأمير عبدالعزيز بن فهد حسبما أعلن المغرد “مجتهد”.

وصرح مجتهد في يوم الأحد الماضي قوله: “تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في القائم في مدينة جدة، يوم الأربعاء السابق، ليتم اعتقاله من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان، وهو في مكان غير معروف إلى الآن”.

وسبق حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية حملة تدعو إلى التحريض من قبل “كتائب إلكترونية” ضد من قالوا عنهم لقب “شيوخ الصحوة”.

والجدير بالذكر أن “شيوخ الصحوة” لقب يطل على الدعاة الإسلاميين منهم الداعية الإسلامي عائض القرني، والداعية الإسلامي محمد العريفي، والداعية الإسلامي سلمان العودة بالإضافة إلى كل من الداعية سعد البريك، والداعية ناصر العمر، والداعية سفر الحوالي مما يرجح قيام السلطات السعودية باعتقالهم في حملات قادم.

وتشير حملة الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة للمملكة العربية السعودية إلى مدى تأثير رجال الدين والدعاة الإسلاميين في الحياة السعودية فقط وإنما تدل أيضا على أن المملكة العربية السعودية تنشئ شرعيتها السياسية على الخطاب الديني حيث يلقب ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين” كما تخص المملكة كافة رجال الدين والمشايخ بها مكانة عالية، ويتم منحهم مخصصات مالية.