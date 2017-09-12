“ترامب” يرسل إعانات طارئة إلى فلوريدا بعد إعلانها منطقة كوارث

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ضرب إعصار إيرما ولاية فلوريدا حيث تم الإعلان عن توقع وصول الإعصار إلى إيرما، وخلف الإعصار العديد من الخسائر الكبرى في محيط الولاية حيث تم تخريب الطرق، وقطع التيار الكهربائي على مساكن الولاية، وتحملت المنطقة الغربية من ولاية فلوريدا الجزء الأكبر من خسائر الإعصار.

حوالي ستة مليون ونصف عقار سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وخلف العديد من الخسائر أيضا قبل وصوله إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية في جزر كلا من كوبا والكاريبي.

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وتقوم الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم العديد من أعمال الإغاثة في ولاية فلوريدا كما تعمل الولاية على استعادة الكهرباء إلى العديد من مساكن الولاية التي ضربها إعصار إيرما.

وتحملت المناطق الواقعة في غرب ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى جزر كل من أرخبيل فلوريدا كيز النصيب الأكبر من خسائر الإعصار، وخفت سرعة إعصار العاصفة الهوائية بعدما ضربت الجزء الغربي من ولاية فلوريدا.

كما أدى سحب إعصار إيرما إلى ضرر مدينة ميامي حيث غمرت المياه جميع شوارع مدينة ميامي بالإضافة إلى مناطق أخرى، وحذرت العديد من الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية أن ولاية فلوريدا على حافة أزمة إنسانية كبيرة.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن هناك أربعة أشخاص على أقل تقدير قتلوا بسبب إعصار إيرما، وأثناء اجتياح إعصار إيرما جزر منطقة الكاريبي إلى حوالي سبعة وثلاثين قتيل.

وأعلن ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا قائلا: “عودة الناس إلى منازلهم سيستغرق العديد من الوقت”، حيث تم هذه الإعلان على موقع ميامي هيرالد.

وتفقد ريك سكوت الأضرار التي لحقت بولاية فلوريدا بعد أن ضربها إعصار إيرما عن طريق قيامه بجولة جوية، حيث أوضح أن خطوط الكهرباء في الولاية قد انهارت في جميع أنحاء الولاية، كما أشار أن إلى صعوبة مرور السيارات في الولاية، وطلب من جميع قطاني الولاية أن يتحلوا بالصبر حتى يتم الانتهاء مع أعمال إعادة الإعمار مرة أخرى.

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على إعلان ولاية فلوريدا منطقة كوارث كبرى، ليتم إرسال إعانات طارئة لها حيث وصف ترامب إعصار إيرما بأنه “وحش كبير”.