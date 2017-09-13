قائد القيادة المركزية الأمريكية: من مصلحتنا التعاون مع مصر لمحاربة الإرهاب

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أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بإيقاف مناورات النجم الساطع التي تتشارك بها مع الدولة المصرية في وقت سابق نتيجة بعض الأولويات الخاصة بالعمليات الأمريكية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية والمتمثلة في الرئيس دونالد ترامب، تدرك أهمية هذه التدريبات ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية التي تجمع بين كلا من الدولتين، ولكن بالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف، أن الدولة الأمريكية تركز بالتدريب على مجموعة من السيناريوهات المختلفة في تلك المناورات، لافتا إلى أنها قد بدأت باستئناف هذه المناورات من جديد، لأنها وجدت أن من مصلحتها أن تتعاون الآن للحرب ضد الإرهاب بطرق ووسائل لم تنتجها من قبل، وذلك في ظل تزايد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة بين الحين والآخر والتي تستهدف أمن واستقرار الشعوب.

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وقد أشاد بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم بها مصر حاليا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة في سيناء، موجها رسالة للشعب المصري بأن العلاقات العسكرية التي تجمع بين مصر وأمريكا قوية للغاية، وهناك العديد من المجالات والجوانب المختلفة التي يتم التعامل فيها بينهما.

وعن الأزمة القطرية مع الدول العربية المقاطعة لها والداعية لمكافحة الإرهاب والتي يأتي في مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية،فقد علق قائلا، أن السبيل لحل هذه الأزمة المثارة حاليا مع الدول الأربعة هي الدبلوماسية وعدم إتاحة فرصة لبعض الدول للتدخل مثل الدولة الإيرانية والتي تلعب دورا كبيرا في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإثارة حالة من الفوضى والبلبلة فيها لخدمة مصالحها الشخصية، كاشفا عن أن الدولة الأمريكية ليس لديها أي نية حاليا للتخلي عن القاعدة العسكرية الموجودة بقطر.

على الجانب الآخر، تستعد العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات القليلة القادمة لإطلاق مؤتمر المعارضة القطرية والمقرر انعقاده غدا الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر للعام الميلادي الحالي 2017، ويأتي هذا المؤتمر بحضور عددا من الساسة العالميين والأكاديمين وغيرهم بهدف مناقشة مكافحة الإرهاب في قطر.