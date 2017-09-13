مصر تشارك في الاجتماع الوزاري بلندن لبحث المصالحة الليبية

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غادر اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، للمشاركة في الاجتماع السداسي الوزاري بخصوص الأزمة الليبية حيث ستبدأ فعاليات الاجتماع خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وعضو الوفد المصري المستشار أحمد أبو زيد أن الاجتماع السداسي الوزاري الذي سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة في العاصمة البريطانية لندن سيتم مشاركة وزراء خارجية العديد من الدول منها وزير خارجية بريطانيا، ووزير خارجية فرنسا، ووزير خارجية الإمارات، ووزير خارجية إيطاليا، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى حضور مبعوث الأمم المتحدة لدولة ليبيا غسان سلامة ليتم طرح رؤيته الحالية عن الوضع في دولة ليبيا، ومناقشة جميع النتائج المفاوضات التي قام بها مبعوث دولة ليبيا في الأمم المتحدة مع جميع الأطراف الليبية، والاتصالات الدولية والإقليمية.

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كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه سيتم خلال مناقشة الاجتماع السداسي الوزاري المنعقد في العاصمة البريطانية لندن عرض جهود المبعوث الليبي في الأمم المتحدة غسان سلامة وتحركاته الدولية والإقليمية للعمل على فض حالة الانقسام داخل المجتمع الليبي وعقد مصالحة وطنية بين جميع الأطراف الليبية المتنازعة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنه تم تعقد الاجتماع السداسي الوزاري بناء على مبادرة قامت بها الدولة البريطانية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، والعمل على تنفيذ اتفاق الصخيرات، والعمل على تعزيز دول منظمة الأمم المتحدة خصوصا بعد عقد اجتماع في ليبيا رفيع المستوى الذي قام بالدعوة إليه سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

والجدير بالذكر أن الثورة الشعبية التي قام بها الشعب الليبي في السابع عشر من شهر فبراير لعام 2011، أعلنت على خروج الشعب الليبي عن صمته وخروجه على الحكم الاستبدادي الذي استمر حوالي أربعة عقود وليعلن التخلص بصورة نهائية من النظام السياسي لمعمر القذافي.

وتعاني دولة ليبيا منذ هذا عام 2011 من حالة من انتشار السلاح والانفلات الأمني، بالإضافة إلى معاناة الدولة من أزمة سياسية نتيجة الخلافات الداخلين بين جميع الأطراف المتنازعة على السلطة لتقف في وجه المصالحة الوطنية وإنقاذ المجتمع الليبي من الانهيار.