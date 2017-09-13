“مشاهير هوليود” يطلقون حملة تبرعات لصالح ضحايا الأعاصير

Advertisements

قام مشاهير هوليود بإلقاء كلمة عاطفية بالإضافة إلى قيامهم بالعديد من الاتصالات الهاتفية في يوم الثلاثاء الماضي تم بثها مباشرة على التلفزيون الأمريكي ليتم جمع تبرعات بصورة عاجلة إلى ضحايا ونازحي إعصاري إيرما وهارفي.

حيث شارك العديد من مشاهير هوليوود ومنهم الفنان ليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى الفنان جورج كلوني، والممثلة والمطربة الأمريكية بيونسيه، وديمي لوفاتو، وتوم هانكس، وجاستين بيبر، والممثلة جوليا روبرتس، في حملة إعلامية تحت شعار “يد في يد” تبث على التلفزيون الأمريكي ليتم جمع تبرعات عاجلة لنازحي وضحايا الأعاصير التي تعرضت لها الولايات المتحدة حيث تضمنت الحملة عرض مجموعة من الأغاني، وقصص عن الناجين من هذه الأعاصير المدمرة.

Advertisements

وقام عدد كبير من المواطنين الأمريكيين استجابة لهذه الدعوة الإعلامية التي تبث على التلفزيون الأمريكي وشارك فيها العديد من مشاهير السينما الأمريكية والعالمية إلى جمع مبالغ ضخمة تقدر بحوالي أربعة عشر مليون دولار أمريكي.

وصرح الفنان الكوميدي الساخر ستيفن كولبير خلال عرضه في الحملة الإعلامية إن شركة أبل الأمريكية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الذكية تبرعت بما يقارب خمسة مليون دولار أمريكي حيث صرح مازحا عن بخصوص هذا التبرع قائلا: “إنه ثمن الآيفون الجديد”.

كما ظهرت الممثلة والمطربة الأمريكية بيونسيه خلال الحملة الإعلامية برسالة مسجلة حيث أعلنت عن حاجة مدينة هيوستون التي تعد مسقط رأسها إلى مساعدات عاجلة بعدما ضربها إعصار هارفي الذي يعد أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عام مضت وتسبب في العديد من الخسائر حيث أدى إلى مقتل ما يقارب من ستين مواطن أمريكي بالإضافة إلى نزوح مليون مواطن أخرين وتم تدمير مائتين وثلاثين ألف منزل في منطقة هيوستن.

كما ضرب إعصار إيرما الذي يعد من أقوى العواصف ولا يمكن أن يوصف أبدا بالعاصفة الاستوائية حيث ضرب العديد من الجزر الواقعة في شمال الكاريبي وأودي بحياة ثلاثة وأربعين شخصا بالإضافة إلى خسائر عديدة.

والجدير بالذكر أن إعصار إيرما ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية ليتسبب في خسائر فادحة للولاية الأمريكية وتم قطع التيار الكهربائي على المساكن بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ولاية فلوريدا على أنها منطقة كوارث، ليتم على أثرها إرسال الإعانات الطارئة لها.