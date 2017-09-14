معاقي إسرائيل يتظاهرون لرفع مخصصات الإعاقة للحد الأدنى من الأجور

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نظم عدد من المعاقين في إسرائيل مظاهرات في شارع 65 بطريق مجيدو حيث قطعوا حركة السير بسبب إعلان الدولة الإسرائيلية عن رفع مخصصات المعاقين إلى الحد الأدنى من الأجور، حيث تم إصدار قرار يقضي بإضافة 100 مليون شيكل حوالي ستة وعشرين مليون دولار لمخصصات فئة المعاقين الذين في حاجة إلى دعم من الدولة.

وأغلق المعاقين المتظاهرين اليوم في إسرائيل شارع أربعين في مفرق بيلو، وشارك عدد من المنظمات العاملة في إسرائيل في المظاهرة منهم منظمة المعاق ليس نصف انسان، ومنظمة قيادة نضال المعاقين، ليتم إغلاق الطريق ومنع مرور السيارات لمدة تصل إلى نصف ساعة ليتم فتحه مجدد أمام حركة سير السيارات.

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وأعلن المعاقين في دولة إسرائيل على عزمهم في مواصلة احتجاجهم إلى وقت تصريح الحكومة الإسرائيلية عن عزمها إجراء مناقشات بشأن حقوق المعاقين في دولة إسرائيل.

وأغلقت مظاهرة المعاقين اليوم الأربعاء لمفرق إلعال المؤدي إلى مطار اللد ليتم إغلاق شارع أربعين الذي يؤدي إلى شلل تام في حركة المرور في الشارع في جميع الاتجاهات.

وأعلن أليكس فريدمان رئيس منظمة المعاق ليس نصف إنسان إن المتظاهرين من فئة المعاقين في دولة إسرائيل يريدون أن يكونوا مثل باقي البشر، كما أضاف أنه آن الأوان لتقوم الحكومة العاملة في دولة إسرائيل أن تغيير سلم أولوياتها وتدرج المعاقين عليه.

وقد قام المعاقين في دولة إسرائيل بإغلاق جميع المفارق المركزية المؤدية إلى شوارع المنطقة تعبيرا عن اعتراضهم، ليتم اغلاق شارع أيالون من ناحية الجنوب في الفترة الصباحية لمدة ساعتين، وبعدها تم إغلاق شارع الدخول إلى شارع أيالون من جهة شارع رقم 5، ليقوموا بعد ذلك بإغلاق شارع الشاطئ من ناحية الشمال في محول الطرقات يناي حيث أدى هذا إلى إغلاق المدخل الجنوبي لمدينة حيفا.

والجدير بالذكر أن نسبة المعاقين في المجتمع الإسرائيلي تصل إلى حوالي عشرين في المئة من إجمالي عدد السكان، حيث يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية في إسرائيل مثل أي مواطن أخر عادي.

وقامت دولة إسرائيل بسن تشريع قانون مساواة لحقوق الأشخاص المعاقين ويهدف القانون إلى حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق المعاقين ليتم ترسيخ حقوقهم في المشاركة بطريقة متساوية في جميع مجالات الحياة.