“كوريا الشمالية ” تطلق صاروخ جديد واليابان تتوعد بالرد المناسب

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صرح الجيش التابع إلى دولة كوريا الجنوبية أن دولة كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ جديد لم يتم تحديد نوعه حيث تم إطلاقه من بيونج يانج في اتجاه الشرق، حسبما أعلنت وكالة الأنباء التابعة لدولة كوريا الجنوبية “يونهاب”.

وأوضح الجيش التابع لدولة كوريا الجنوبية أن صاروخ مجهول تم إطلاقه من بيونج يانج وبالتحديد منطقة سونان ليتم إطلاقه من ناحية الشرق، ويباشر في الوقت الحالي العسكريين التابعين إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية ودولة كوريا الجنوبية بتحليل تفاصيل إطلاق الصاروخ ونوعيته ومعرفة كافة تفاصيل الأخرى.

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وأعلنت “قناة روسيا اليوم” أن السلطات المسؤولة في دولة اليابان قامت بدعوة جميع مواطنيها في المناطق الشمالية الشرقية إلى توجههم إلى الملاجئ بعدما قامت بيونج يانج بإطلاق صاروخ باليستي نووي حلق فوق جزر اليابان.

كما قامت وسائل الإعلام العاملة في دولة اليابان أن صاروخ بيونغ يانغ توجه بعد إطلاقه إلى التوجه إلى المحيط الهادي وبالتحديد فوق منطقة هوكايدو التابعة لدولة اليابان.

كما صرحت هيئة رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في دولة كوريا الجنوبية عن إطلاقها صاروخ باليستي من طراز “هيونمو- 2″، ردا على قيام جارتها كوريا الشمالية بإطلاق اختبار صاروخ جديد.

وأعلنت رئاسة الأركان التابعة لدولة كوريا الجنوبية أنها قامت بإجراءات مباشرة بعد علمها بالتجربة الصاروخية الجديدة التي قررت كوريا الشمالية، فقررت كوريا الجنوبية هي الأخرى أن تطلق صاروخ باليستي تجاه بحر اليابان.

وقامت كوريا الشمالية منذ قليل بإطلاق صاروخ باليستي جديد فوق دول اليابان، الأمر الذي أدى إلى إعلان القيادات السياسية في دولة اليابان أن تأمر مواطنيها بالاختبار في الملاجئ والخنادق الأمنية.

وصرحت دولة اليابان أنها ستقوم بالرد على دولة كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ بالستية نووية التي تسببت في سخط عالمي كبير ضد بيونج يانج، وأوضحت دولة اليابان أنها ستقوم بالرد المناسب على كوريا الشمالية بعد التشاور والتواصل مع كل من دولة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما صرحت دولة اليابان أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتحمي شعبها، حيث أنها طلب من شعبها الاختباء في الخنادق والملاجئ الآمنة فور علمها بقيام كوريا الشمالية بإطلاق الصاروخ.