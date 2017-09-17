التحقيق حول منفذ اعتداء مترو لندن يستمر بصورة جيدة

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قامت الشرطة البريطانية بالإعلان خلال اليوم السبت أنها قامت بتنفيذ “عملية توقيف هامة” كان لها علاقة بالاعتداء السابق الذي كان سبب في إصابة 30 جريحا في واحدة من محطات مترو لندن وقد تم تنفيذ هذا الاعتداء خلال ساعة الذروة في صباح يوم الجمعة الماضي.

والجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد أفادت خلال بيان لها أنه تم اعتقال المشتبه به الاساسي وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 18 عام ، وتم اعتقاله في مدينة كنت الواقعة بجنوب شرق إنجلترا خلال صباح اليوم السبت وخصوصا في منطقة مرفأ دوفر، وقد تم التصريح على أن هناك علاقة بين الاعتداء ببعض الوقائع الإرهابية التي تمت وتتم حتى الآن في المملكة المتحدة.

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ويذكر أن المسؤول في شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لقسم شرطة نيل باسو قد قال في تصريح له أن عناصر الشرطة قاموا بتنفيذ عملية توقيف هامة وذلك في إطار التحقيق الجاري وتم تنفيذ العملية هذا الصباح، وجاء ذلك وفقا للبيان الرسمي للشرطة.

ومن جهة أخرى تم التوضيح من قبل الشرطة البريطانية أن المشتبه به تم توقيفه رهن التحقيق وذلك في أحد مراكز الشرطة المحلية ثم تم نقله إلى أحد مراكز الشرطة الواقعة بجنوب لندن في الوقت المناسب.

وقد وقع الاعتداء المذكور خلال يوم الجمعة الماضي وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابة 29 شخصا بجروح ما بين خطير ومتوسط، ويعد هذا الاعتداء هو الهجوم الإرهابي الخامس الذي يتم في المملكة المتحدة البريطانية خلال الستة أشهر الماضية، ويتم تبنيه من قبل تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش”.

ويذكر أن التفجير الذي حدث في محطة بارسونز غرين التي تقع في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، تسبب في توليد كتلة من النار أدت إلى إصابة عدد من الركاب بإصابات وحروق ونتج عنه بحالة كبيرة من الهلع وقام الناس بالتدافع بسبب الخوف من الانفجار.

وحتى الآن لم يتم توقيف أي مشتبه به أساسي على خلفية هذا الانفجار، لكن مارك رولي قائد مكافح الارهاب قد صرح قائلا أن التحقيق يسري بشكل جيد جدا.