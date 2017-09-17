“السياحة العالمية” تعلن أن مصر وفلسطين أكثر وجهات السياحة في العالم

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صرحت منظمة السياحة العالمية في آخر تقرير صادر عنها أن جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الأراضي الواقعة في فلسطين من أكثر مناطق السياحة الشعبية في العالم خلال 4 أشهر من بداية عام 2017.

كما نقلت المجلة الأمريكية فوربس أن مؤشر السياحة العالمية الذي أصدرته منظمة السياحة العالمية التابعة إلى منظمة الأمم المتحدة أن البيانات تدل على ارتفاع عدد السياح خلال الفترة الزمنية من شهر يناير الماضي حتى شهر إبريل الماضي إلى ثلاثمائة وتسعة وستين بزيادة تقدر بحوالي واحد وعشرين مليون عن الفترة ذاتها من العام السابق 2016.

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وأوضح التقرير أن بعض المناطق السياحية شهدت نمو مثير للاهتمام فعلى الرغم من معاناة بعض الدول من أعمال العنف وزيادة الاضطرابات السياسية إلا أنها تمكنت من العمل على زيادة استثمارات من المجال السياحي.

وأشار التقرير أن المناطق السياحية الأكثر جذباً للسياح في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا شهدت ارتفاع في معدل الاستثمارات السياحية حيث زار الأراضي الفلسطينية حوالي أربعة ألف سائح في عام السابق 2016، وزاد هذا العدد بنسبة 57,8 في المئة خلال عام 2017.

كما أوضحت أن السياحة في جمهورية مصر العربية بدأ تتعافي حيث زادت نسبة السياحة الخارجية التي زارت المعالم السياحية في مصر أعداد من السائحين زادت بنسبة واحدة وخمسين في المئة عن عام السابق 2016.

كما صرح التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن من الدول التي زادت فيها معدلات الجذب السياحي كانت دولة آيسلندا على الرغم من طقسها السيئ استطاعت جذب نسبة من السياحة الخارجية بنسبة 34,9 في المئة خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي 2017.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية بها العديد من المعالم السياحية التي تتمثل بالآثار والسياحة الطبيعية التي تتميز بها المناطق الساحلية من وجود محميات طبيعية بالإضافة إلى اعتدال جوها في أغلب أيام السنة، ومعظم الفصول، كما تحتوي البلاد على آثار عديد منها المتاحف والآثار إسلامية والآثار فرعونية التي تتمثل في أهرامات الجيزة الثلاثة وهرم سقارة ومنطقة الأقصر وأسوان ومعبد أبوسمبل، والعديد من متاحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي.