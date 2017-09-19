“إعصار تاليم” يضرب جزيرة هوكايدو بشمال اليابان

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يعد إعصار تاليم من الأعاصير الاستوائية وهو الإعصار الثامن عشر من موسم أعاصير المحيط الهادئ في عام 2017، ونشأ هذه الإعصار في شرق دولة الفلبين ويهدد الإعصار كل من هونج كونج، وساحل الصين الشرقي، وتايوان.

وضرب إعصار تاليم السواحل اليابانية الواقعة في دول شرق آسيا، كما أعلنت السلطات المسؤولة في دولة اليابان عن مقتل شخصين كما تم الإعلان عن ثلاثة مفقودين آخرين بالإضافة إلى إصابة أربعين شخصا آخرين صباح اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق الثلاثاء.

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وصرحت وسائل الإعلام في دولة اليابان عن قرار السلطات المسؤولة في “هوكايدو” عن تعليق خدمات جميع القطارات بحسب ما أعلنته شركة “جيه آر هوكايدو” بعدما تسبب إعصار تاليم في إلغاء حوالي ستمائة رحلة قطار أمس.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في دولة اليابان أن إعصار “تاليم” انخفضت قوته ليتحول إلى إعصار خارج المنطقة المدارية أمس الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري بعدما ضرب جزيرة “هوكايدو” الواقعة في شمال دولة اليابان.

والجدير بالذكر أن إعصار تاليم أصبح عاصفة مدارية ضربت جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب دولة اليابان، وأدى إلى حدوث أمطار هائلة بمصاحبة برياح قوية أدت إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية، بالإضافة إلى تعطل حركة سير القطارات في جنوب غرب دولة اليابان.

أطلقت وكالة الأرصاد الجوية في دولة اليابان العديد من التحذيرات من هطول أمطار قد تسبب في حدوث فيضانات بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمواج في مناطق السواحل المطلة على جنوب غرب دولة اليابان، كما تحركت إعصار تاليم تجاه الشمال الشرقي مما قد يؤدي إلى حدوث رياح قوية في طوكيو.

كما صرحت وكالة الأنباء “أ ف ب” أن السلطات المحلية بدولة اليابان أصدرت أوامر ليتم إخلاء بطريقة إلزامية لآلاف من سكان جزيرة هوكايدو حيث تسبب إعصار تاليم في هطول أمطار غزيرة يتراوح منسوبها ما بين مائتين إلى ثلاثمائة وستة عشر مليمترا في بعض الجهات.

كما حذرت السلطات اليابان العديد من التحذيرات من حدوث انهيارات طينية، مع احتمال حدوث فيضانات مصاحب بارتفاع منسوب مياه الأنهار في العديد من مناطق اليابان.