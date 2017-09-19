أهم محاور الدورة الـ 73 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر هو الموعد السنوي الدبلوماسي الكبير حيث يتم افتتاح أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، وقد تم افتتاح اعمال الجمعية العامة للمنظمة بخطاب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حيث قام بالقاء أمام كل أعضاء منظمة الأمم المتحدة الدولية الـ 193.

وفيما يلي يكشف موقع مصر 365 أهم محاور الدورة 72 من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي تم افتتاحها في سبتمبر 2017، حيث قام بالمشاركة في هذه الدورة 90 رئيس دولة حول العالم، وقام خمسة رؤساء بإرسال نوابهم بدلا عنهم، وشارك أيضا 39 رئيس وزراء وأيضا ثلاثة نواب رؤساء وزارات غير أن هناك 52 وزيرا شارك في الدورة.

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والجدير بالذكر أن الأضواء قد سلطت خلال اليوم الثلاثاء على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حيث كان ذلك أول ظهور لترامب على منبر الأمم المتحدة ولم يكن ترامب الوحيد الذي شارك في الامر لاول مرة حيث انها المشاركة الاولى ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا المنتخب في أعمال الجمعية العامة وايضا تعد هذه الدورة هي الدورة الأولى انطونيو غوتيريس للامين العام للامم المتحدة ، حيث أنه قد تولى منصبه منذ تسعة أشهر فقط، وايضا تعد المشاركة الأولى أداما بارو الرئيس الغامبي .

ويذكر ان من أهم القادة الذين قاموا بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذه السنة هم رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الايراني حسن روحاني وايضا رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو وايضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وايضا حضر ري يونغ هو وزير خارجية كوريا الشمالية وكان يجلس في الصفوف الأولى.

ومن جانب أخر فقد عانى سكان ولاية نيويورك الأمريكية من اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة حيث تسبب الأمر في وجود ازدحامات مرورية ضخمة وتم قفل الكثير من الشوارع حتى أمام المارة وتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة وتم تكييف حركات المرور في الشوارع مع مواكب الرؤساء، وايضا حدث ارتفاع كالعادة في أسعار الغرف في الفنادق في نيويورك وأصبح من الصعب الحصول على غرفة فيها،والجدير بالذكر أن ترامب كان قد اقم في ترامب تاور طوال هذا الاسبوع.