“فرانك ويزنر” يصرح أن ترامب جاء في وقت به العديد من الانقسامات الأمريكية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي الأسبق في القاهرة فرانك ويزنر خلال استقباله على قناة “ON TV” في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب.

أوضح السفير الأمريكي الأسبق فرانك ويزنر أنه لم يزر الدولة المصرية منذ أكثر من ستة أشهر وأنه استغرب بشدة من تحمل الشعب المصري للأحوال الاقتصادية بعد تعويم الجنيه المصري، وأعرب عن اندهاشه من قدرة المصريين على تحمل توابع تعويم العملة المصرية.

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وأشار فرانك ويزنر أن الفترة الحالية ليست صعبة بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقط بل هي فترة صعبة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأوضح أن العالم كله محتاج إلى عودة مصر القوية لتقوم بدورها الدبلوماسي القوي في المنطقة.

وأوضح رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أجاب فرانك ويزنر أنه الرئيس المنتخب الحالي وأنه رئيس جاء في وقت بأنه انقسام كبير جداَّ داخل الولايات المتحدة الأمريكية انقسام سياسي، انقسام اقتصادي، انقسام بين الجميع فئات المجتمع، وأعرب عن أمله أن يستطيع الرئيس ترامب أن يوحد الدولة الأمريكية بطريقة واحدة.

أعلن فرانك ويزنر إن مشكلة الدولة القطرية من المشاكل التي تسبب له الضيق ويشعر بأنها مسألة صعبة جداَّ، وأضاف سرعان ما تبدأ قطر في أن تتخلى عن دعمها للإرهاب، وتتخلي عن الوقوف مع الإرهاب وباستطاعتها أن تتحاور مع دول التحالف ليتوصلون إلى حل هذه المشكلة في النهاية.

وأوضح فرانك ويزنر أنه تم تضيع الكثير من الوقت حيث أن مع زيادة الوقت تزيد المشكلات، وأشار أنه من المتعين على دولة قطر أن تحدد موقفها وتتوقف عن دعم الإرهاب ليتم حل جميع المشاكل مع جميع الدول العربية حيث أن طول الوقت يؤدي إلى زيادة المشاكل.

كما أضاف فرانك ويزنر أن دولة قطر لأسباب عديدة مختلفة كانت تدعم العديد من المنظمات الإرهابية حيث كان قطر تقدم دعم للإرهاب في سوريا، كما دعمت قطر للإرهاب في ليبيا وكذلك في أماكن كثيرة ويجب أن تعود الدولة القطرية وتلتزم بقواعد دول الخليج العربي.

وصرح فرانك ويزنر أن الدولة الأمريكية لم تقف بجانب جماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمهم لجمهورية مصر العربية حيث كانت تتم التعامل معهم بشكل طبيعي، وأوضح أنه من الوارد أن تعلن الولايات المتحدة لجماعة الإخوان أنها جماعة إرهابية في المستقبل مصرحاً: “هيفيد مصر بإيه إعلان الإخوان جماعة إرهابية”.