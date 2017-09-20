زلزال يضرب المكسيك بقوة 7.1 درجة ويسفر عن مقتل 224

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تابع موقع مصر 365 الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب دول المكسيك اليوم وبلغت قوته حوالي سبعة وواحد من عشرة على مقياس ريختر مما تسبب في انهيار العشرات من المباني ويسفر عن سقوط قتلى بلغ عددهم إلى الآن حوالي مائتين وأربعة وعشرين قتيل وفق لأحدث التقارير الإخبارية الصادرة في هذه الشأن.

كما صرحت القناة الإخبارية “سكاي نيوز” أن فرق الإنقاذ العاملة في دولة المكسيك مازالت تبحث عن أحياء محاصرين تحت أنقاض عشرات من المباني التي سقط بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، بالإضافة عن انهيار مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية مما أسفر عن مقتل حوالي واحد وعشرين طفل مع وجود تقارير تدل على وجود أطفال محاصرين تحت أنقاض المباني المدرسية ومازالت فرق الإنقاذ في المكسيك تحاول إنقاذهم.

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صرحت الجهات المسؤولة في دولة المكسيك عن مقتل أحد عشر طفل وهذا على أقل تقدير بالإضافة إلى فقد عشرين شخصاً أخرين بسبب انهيار مدرسة قائم في منطقة مكسيكو آثر تعرض البلاد لزلزال بلغت قوته حوالى 7,1 درجة بمقياس ريختر.

كما أضافت السلطات المكسيكية عن وقوع حوالي مائة وخمسين قتيل حتى الآن بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد، وصرح خافيير تريفينيو مساعد وزير الدولة للتربية خلال لقاء تلفزيوني للقناة الإخبارية “سكاي نيوز” اليوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق الأربعاء قوله: “لدينا تعداد حوالي خمسة وعشرين قتيل من بينهم واحد وعشرين طفل في مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية”.

انهارت العديد من المباني في العاصمة المكسيكية مكسيكو بسبب زلزال قوي ضرب البلاد، وأعلن مطار نيو مكسيكو تعليق كل أعمال الطيران فيه اليوم، وتواصل فرق الإنقاذ في المكسيك جهودها للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود تقارير تفيد بوجود أطفال تحت أنقاض مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية محاصرين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء تعرضها للزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.1 درجة.

وأعلن المرصد الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال في ولاية بويبلا بالقرب من أتنثينجو التي تقع على بعد مائة وعشرين كيلو متر من نيو مكسيكو وبعمق يصل إلى واحد وخمسين كيلومتر تحت الأرض.